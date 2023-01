“La voce del corpo” in scena a Varese

Luca Vullo in scena a Varese con la mamma Angela Gabriele e lo show “La voce del corpo”. L’appuntamento è per giovedì 9 febbraio alle ore 21.

Dopo la Norvegia Luca Vullo e mamma Angela Gabriele presenteranno lo spettacolo “La voce del corpo” in Italia e lo faranno per la prima volta a Varese. La città diventata sede dell’autore, lo ha già visto protagonista di altri eventi culturali ed è stata coinvolta in altri progetti che Vullo ha presentato negli anni. L’appuntamento è per giovedì 9 febbraio alle ore 21.

Iniziando dalla sua partecipazione al TEDxVarese, realizzando la prima docuserie italiana sulla pandemia “Red Zones” in remoto e in pieno lockdown da Varese, nella quale alcuni intervistati sono personalità locali; facendo formazione per ANCILAB Lombardia presso il Comune di Varese. Adesso toccherà al teatro.

Mamma e figlio, che si sono esibiti anche in Asia e in molte altre città italiane, sono felici di poter essere finalmente ospiti a Varese. Lo spettacolo teatrale si terrà giovedì 9 febbraio presso il Cinema Teatro Nuovo.

L’evento realizzato in collaborazione tra Filmstudio 90 APS, Giorni Dispari Teatro e Associazione Ma.Ni.. Con il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Cariplo.

Info per la partecipazione e prevendita Online: http://bit.ly/webticCinemaTeatroNuovoVarese