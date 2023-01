A Laveno si corre con lo SPRInTZ

La goliardia spesso è una componente delle squadre sportive affiliate a Uisp. E’ il caso anche di SPRInTZ Running Laveno, nome scelto per il legame tra la convivialità degli aperitivi a base di spritz e lo sprint della corsa.

Le basi di quella che oggi è una frizzante Asd dalla popolarità riconosciuta sul territorio vennero messe nel 2017, quando un piccolo gruppo di amici decise di fare la Milano Marathon solidale con quattro staffette. Quell’anno l’attuale presidente di SPRInTZ, Isabella Spertini, pink ambassador del progetto Umberto Veronesi, si stava allenando per affrontare la maratona di New York.

«È stato il 2017 l’anno in cui nacque la mia passione per la corsa – racconta Spertini – Mentre mi allenavo per la maratona di New York, ha iniziato a farsi avanti l’idea di costituire un gruppo con cui correre in compagnia e allenarsi seriamente».

Isabella, ormai innamorata della corsa, anche dopo le maratone aveva continuato ad allenarsi con alcuni amici sul lungolago di Laveno. Dopo gli allenamenti estivi, il gruppo si riuniva davanti a uno spritz, appuntamenti informali in cui prendeva forma l’idea di costituire un gruppo di runners e di battezzarlo SPRInTZ. Il sogno si materializzò nel 2021, grazie all’incontro con Roberto Cignarale: un tecnico Fidal che, trasferitosi da Torino a Laveno, mise la sua competenza al servizio della nascente Asd.

Il passo decisivo avvenne il 22 febbraio 2022, quando la data palindroma suggellò la formazione dello SPRInTZ Running Laveno, i cui valori di riferimento sono condivisione, inclusione, ed assenza di competitività.

Il direttivo SPRInTZ, che ritiene importante promuovere lo sport a tutti i livelli e per tutti i livelli, lo scorso ottobre ha organizzato la prima edizione della corsa lungolago, “10 SPRInTZ a Laveno” in collaborazione con le realtà del territorio e con il comune di Laveno-Mombello, iniziativa che replicherà anche nel 2023.

Il cuore dell’esperienza è il ritrovo settimanale del martedì per condividere corsa ed amicizia, organizzata con metodo. Gli allenamenti si svolgono il martedì, alle 19.30, a Laveno Mombello, in piazza Caduti del Lavoro, condotti e guidati dall’allenatore. Dopo 15-20 minuti di riscaldamento, il gruppo affronta alcuni giri di corsa sul lungolago, un allenamento specifico, e poi lo stretching.

Durante la settimana i runners si allenano in autonomia, seguendo le tabelle fornite dall’allenatore (un gruppo whatsapp consente a chi lo desidera di trovarsi per correre insieme). La domenica mattina, dalle 9.30 alle 10.30, alcuni dei soci si ritrovano sul lungolago per correre. «Tanti di noi sono passati dal divano alla corsa: siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare – commenta Isabella insieme al vice presidente Flavio Petrone – I soci a fine 2022 sono 25, presto se ne aggiungeranno altri. Tutti animati da tanto entusiasmo e dagli stessi valori».