Lavori al parco del Monte del Prete di Ispra, il sindaco: “Cambierà volto”

Chiuso per lavori di manutenzione straordinaria. Il parco del Monte del Prete di Ispra, quello a ridosso del municipio, è chiuso al pubblico per permettere agli operatori di pulirlo dalle sterpaglie, tagliare piante malate o infestanti, per lo più palme, che negli anni si sono moltiplicate a centinaia pur non essendo autoctone. Per questo dunque, l’area verde nel cuore del paese, famoso per la sua passeggiata sul Lago Maggiore, resta chiuso fino alla conclusione lavori che avverrà nei prossimi giorni. Ma c’è di più, il lavoro iniziato in queste settimane è preparatorio ad più grande progetto che interesserà il parco a partire dalla primavera.

L’amministrazione comunale infatti, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia per 500 mila euro, più un budget di 80mila euro messo a budget, ha elaborato un progetto che permetterà la riqualificazione di tutta l’area.

«Il parco cambierà volto. L’obiettivo della ristrutturazione dell’area è quello di dare una nuova connotazione al giardino romantico di Villa Castelli, rendendolo sicuro e ampliandolo negli utilizzi, ma anche creando aree diverse che possono andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini», spiega il sindaco Melissa De Santis.

Il progetto nella sua interezza, realizzato con professionisti, vede il parco diviso in otto aree principali: dall’area con le piante aromatiche fino ad un’area didattica, il giardino dell’ombra, il giardino delle camelie, il giardino dei frutti antichi e il giardino di bosco naturale. Inoltre, verranno ripristinati i sentieri e le strutture originali già esistenti nel parco e tipici dell’antica villa, oltre a prevede poi in futuro il collegamento del parco all’anello delle Fornaci.

«Ci siamo fermati a pensare a cosa è oggi il parco, a mantenere le caratteristiche, ma soprattutto a cosa vuole essere in futuro e all’utilizzo che ne verrà fatto – continua De Santis -. Verrà quindi messo prima di tutto in sicurezza in tutti i suoi elementi, successivamente verranno realizzate le diverse zone, a partire dallo spazio didattico che può essere immaginato come un’agorà realizzato con materiali naturali, un luogo di socialità, dove si potranno realizzare anche spettacoli o momenti di incontro. E poi, un’area lasciata al bosco naturale, che può essere poi anche parte di un percorso per le scuole», continua il sindaco che per la fine del mese di febbraio ha previsto un incontro aperto al pubblico per spiegare tutto il progetto nella sua complessità e in tutti i dettagli.

«La riqualificazione del parco del Monte del Prete vuole essere una tessera di un mosaico più grande, abbiamo già previsto il ripristino del percorso pedonale che raggiungerà le Fornaci, ma non solo. Stiamo pensando anche a come valorizzare l’area Castelbarco e il Mausoleo, luoghi molto cari ai cittadini di Ispra e tra i più visitati da chi viene da fuori».

Tornando al Parco del Monte del Prete, una volta conclusi i lavori di riqualificazione, che prevedono anche la realizzazione di un accesso dall’alto, la messa in sicurezza del ponticello di ingresso, la ristrutturazione della casetta di caccia e delle strutture esistenti, l’apertura e la chiusura del parco verrà regolamentata da un cancello, che non sarà aperto nelle ore notturne come invece accade oggi. Un modo per evitare atti vandalici o l’abbandono di rifiuti nell’area verde. Terminati i primi lavori, quelli in atto, il parco verrà dunque riaperto, mentre successivamente l’amministrazione procederà ai lavori in base al calendario dei singoli interventi previsti cercando di restituirlo ai cittadini il prima possibile.