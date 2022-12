Un supermercato e una palestra al posto dell’ex camiceria di Ispra

Un supermercato ma anche una nuova palestra e un’area verde a disposizione dei cittadini al posto dell’ex Camiceria Leva. Si tratta del progetto concordato dal nuovo proprietario dello stabilimento insieme al Comune di Ispra e che durante il consiglio comunale di venerdì 23 dicembre affronterà la votazione per l’approvazione definitiva del programma integrato d’intervento.

Il progetto per l’ex camiceria di Ispra

Il progetto prevede la demolizione delle strutture non più sicure e del muro di cinta tra via Roma e via Fermi. La vecchia ciminiera e altri elementi verranno invece restaurati a ricordo dello stabilimento industriale. Al posto dell’ex camiceria sorgerà quindi un supermercato, nuovi parcheggi, delle abitazioni, un insediamento turistico ricettivo e una struttura di residenzialità assistita.

Il Comune di Ispra ha ottenuto dal proprietario anche una serie di opere compensative. La più importante è la costruzione di una nuova palestra comunale nei pressi del campo sportivo all’incrocio tra via Giovanni Bosco e via Carlo Besana. L’edificio sarà dotato di un sistema di insonorizzazione, che lo renderà adatto anche per recite, concerti e spettacoli. Inoltre, vicino alla palestra verrà realizzata un’area verde a disposizione dei cittadini con un campo da basket.

Il confronto coi cittadini

Il percorso per la stesura del progetto è cominciato all’inizio del 2022, ed è stato condiviso col consiglio comunale attraverso le riunioni dei capigruppo e gli incontri coi proprietari dell’area. Dopo l’adozione del progetto il 3 agosto, il piano è stato presentato anche ai cittadini e reso disponibile per la consultazione sul sito del Comune. Durante i mesi successivi l’amministrazione ha ricevuto diverse osservazioni da parte della cittadinanza. «Abbiamo ascoltato gli interventi – ha spiegato il sindaco di Ispra Melissa De Santis – e li abbiamo presi in considerazione, apportando alcune modifiche al progetto originario».

Da parte dei cittadini è emersa un’attenzione particolare per quanto riguarda le tematiche ambientali. «Nel progetto – aggiunge la prima cittadina – abbiamo quindi previsto la conservazione e la cura del verde. La cementificazione resterà contenuta e i parcheggi verranno realizzati in modo da essere permeabili all’acqua. Sotto l’intera struttura verranno inoltre costruite tre vasche di raccolta per la pioggia. Infine, nell’area verde vicino alla palestra una depressione naturale permetterà all’acqua piovana di raccogliersi e defluire dolcemente in caso di “bomba d’acqua”».

I tempi del progetto

In caso di esito favorevole durante l’ultima fase dell’iter di approvazione, «ci aspettiamo tempi di realizzazione piuttosto brevi – afferma De Santis -. Abbiamo vincolato gli operatori a un cronoprogramma stringente e la palestra potrebbe essere già pronta entro dodici mesi dall’inizio dei lavori. In questo modo, la struttura potrebbe essere a disposizione delle associazioni per il 2024».