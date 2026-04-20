Una domenica baciata dal sole e una partecipazione che ha superato le aspettative. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima edizione di “Artigiani in Fiore”, la manifestazione che domenica 19 aprile ha trasformato il lungolago di Ispra in un giardino a cielo aperto dedicato alla creatività e alla tradizione.

Galleria fotografica Oltre 6.000 visitatori per “Artigiani in Fiore”: il lungolago di Ispra fa il pieno 4 di 17

Secondo le stime degli organizzatori, sono stati oltre 6.000 i visitatori che nel corso della giornata hanno affollato gli stand e i percorsi tematici, confermando l’attrattività della formula che unisce il paesaggio lacustre all’artigianato di qualità.

Aperture straordinarie e sinergie

Uno dei momenti più apprezzati della giornata è stata l’apertura del parco della famiglia Sagramoso. I proprietari non solo hanno permesso l’accesso a cittadini e turisti, ma si sono impegnati personalmente nel condurre visite guidate, svelando i segreti di uno degli scorci più suggestivi del territorio.

«Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato l’assessore agli Eventi e Turismo Caravati –. È stata una giornata straordinaria resa possibile da un grande lavoro di squadra. Un ringraziamento va alla famiglia Sagramoso per la generosità, alla Polizia Locale per il presidio costante e alla Pro Loco, che ha curato uno stand gastronomico di alta qualità molto apprezzato dal pubblico».

Un nuovo appuntamento fisso

Il mercatino, organizzato da Malpensa Meetings – Fiera Artigiani, ha visto la partecipazione di numerosi espositori che hanno allestito i propri banchi seguendo rigorosamente il tema floreale, contribuendo a creare un’atmosfera coerente e suggestiva lungo tutto il percorso.

L’entusiasmo registrato tra i visitatori e la qualità degli allestimenti sembrano aver già tracciato la strada per il futuro. «La grande partecipazione ci conferma che questa manifestazione ha tutte le caratteristiche per diventare un appuntamento fisso della primavera isprese», ha concluso Caravati.

Dopo questo esordio, l’obiettivo dell’Amministrazione è trasformare “Artigiani in Fiore” in una tradizione capace di valorizzare le eccellenze locali e la bellezza paesaggistica di Ispra anche nei prossimi anni.