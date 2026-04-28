Accoglienza e calore al secondo pranzo solidale in oratorio a Ispra
Il salone ha accolto tante persone provenienti da Ispra e da Cadrezzate con Osmate in un'atmosfera di festa, proprio come una grande famiglia
Grande partecipazione domenica 26 aprile per il secondo appuntamento con il pranzo solidale dedicato alle persone sole di Ispra e dei paesi vicini. L’iniziativa, organizzata dalla Comunità pastorale “Benedetta della Croce” e dall’Associazione Volontari ispresi, si è svolta all’oratorio di Ispra, ha confermando quanto sia forte il desiderio di condivisione e vicinanza.
Il salone si è riempito rapidamente, accogliendo numerosi cittadini di Ispra e di Cadrezzate con Osmate. Protagonista assoluto della tavola è stato un ottimo risotto, preparato con cura dagli esperti cuochi volontari, che ha saputo riscaldare non solo il palato ma anche il cuore dei commensali.
«Un momento di festa da vivere insieme – raccontano gli organizzatori –, per rompere la solitudine e sentirsi parte di una grande famiglia. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari di Ispra e Cadrezzate con Osmate che, con il loro impegno, hanno reso possibile questa splendida giornata di solidarietà».
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