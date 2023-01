Tra le macerie di Bakhmut in Ucraina, il Claun Pimpa fa “sorridere il cielo”

Nessun pericolo, bomba o missile, riesce a fermare il Clan Pimpa impegnato nella sua missione “sorrisi per i bambini” in Ucraina. Mentre la vicina Soledar era rasa al fuoco, il clown, nella vita Marco Rodari, si trovava nella vicina Bakhmut, nel Donbass, a poca distanza dalla linea della guerra e dai violenti scontri.

È lui stesso a mostrare la distruzione nella cittadina che viene indicata come un obiettivo importante per l’avanzata delle milizie russe e per questo difesa strenuamente dall’esercito ucraino.

Nei sotterranei di una casa incontra il suo pubblico, qualche bimbo con pochi adulti, soprattutto anziani. Un piccolo gruppo che segue le sue magie, i suoi giochi, la sua voce. E i sorrisi arrivano e, a volte, si aprono in risate.

Così lui racconta la sua ennesima missione “sorriso”: «Bakhmut ha quella parte estrema della guerra che non riesco a raccontare, perché non ho aggettivi sufficienti…

Poi però capita di “buttarti” sotto una casa. E una volta liberato dal peso della guerra, gettando casco, giubbotto, tutto! Ti infili il naso.. ed è leggero… Messo il cappellino, entri in una piccola stanza, e vedi spuntare il viso di una Bimba che… si Meraviglia! Perché in tutto quel casino fatto di armi, bombe, feriti, urla, non le pare vero di incontrare un pagliaccio. E non pare vero neanche a me. E tra il rumore delle bombe, sento il cielo Sorridere…

Il sorriso di un bambino vale una vita!

Il Pimpa

Un Meraviglioso Grazie a tutte quelle donne e uomini straordinari che hanno permesso anche oggi al pagliaccio di poter arrivare…»