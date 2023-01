L’esperienza del Binario 21 raccontata da un ragazzino di 13 anni

Si intitola Binario 21 il reading teatrale preparato da Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro per la Giornata della memoria 2023. Un racconto di fantasia, nato però da un lavoro di studio e di ricerca di testimonianze reali di quanti hanno vissuto nell’Italia fascista prima la propaganda, poi le leggi razziali e infine le deportazioni.

Protagonista un ragazzino di 13 anni che racconta in prima persona la sua esperienza di bambino ebreo italiano nato in una realtà di discriminazioni, persecuzioni e odio impossibili da capire «soprattutto in un paese come l’Italia in cui la comunità ebraica era presente da quasi 2000 anni e che sottovaluta, come collettività, la portata distruttiva delle Leggi raziali fino alla tragedia immensa delle deportazioni ad Aushwitz e in altri campi di concentramento che partivano dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, oggi divenuto museo, il Memoriale della Shoah», racconta Stigol.

Nel reading, a raccontare questo precipitare inermi verso l’inferno del viaggio lungo 7 giorni stipati nei vagoni dei treni merce del trasporto postale, è un ragazzino perché la storia possa arrivare direttamente a un pubblico vario, anche di giovanissimi, usando parole e argomenti adatti anche ai bambini dai 9 anni in su.

Lo spettacolo sarà portato in diverse scuole in questi ultimi giorni di gennaio (a Gazzada Schianno, Somma Lombardo, alla Olga Fiorini di Busto Arsizio e alla Bosco di Varese) e sarà presentato anche in due appuntamenti pubblici:

– Venerdì 27 gennaio alle ore 17.45 all’Auditorium di Maccagno (in via Valsecchi 23)

– Sabato 28 gennaio alle ore 18.30 all’Osteria La Tela di Rescaldina