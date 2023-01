Lombardia Ideale presenta la lista, manca il nome di Lunghi: “Venute meno le condizioni essenziali”

Quella di “Fontana Presidente – Lombardia Ideale” è stata forse l’unica lista a non svelare i suoi candidati per la corsa alle elezioni regionali e, rispetto ai rumors circolati negli scorsi giorni, presenta qualche sorpresa ma soprattutto un’eclatante assenza.

La lista dei nomi depositata in tribunale dal partito coordinato dal varesino Giacomo Cosentino vede la mancanza di uno dei nomi dati ormai per scontati nelle anticipazione degli scorsi giorni: quello del presidente uscente di Camera di Commercio Fabio Lunghi, considerato fino a poche ore fa in procinto di unirsi alla sfida elettorale nella lista di Fontana.

«Come era oramai trapelato – ha scritto Lunghi stesso in un post su Facebook -, avrei dovuto candidarmi per le elezioni regionali, nella lista Lombardia Ideale FontanaPresidente. Nelle ultime 24 ore ho verificato il venir meno di alcune condizioni per me essenziali per portare avanti questo progetto con i valori che contraddistinguono la mia persona, la mia storia e il mio lavoro. Ringrazio coloro che mi hanno incoraggiato, spinto e supportato nel portare avanti quella che sarebbe stata la voce delle Imprese e delle persone che tutti i giorni lavorano con impegno e abnegazione. Purtroppo ho toccato con mano di cosa è capace questo mondo a cui avrei voluto e potuto portare il mio contributo per un cambiamento concreto del fare Politica in modo nuovo. Sarò sempre a disposizione del mio territorio, al quale sono profondamente legato».

Ci sono invece il consigliere uscente e coordinatore Giacomo Cosentino, il consigliere comunale di Varese Ideale Stefano Clerici; il sindaco di Viggiù Emanuela Quintiglio; l’ex sindaco di Dumenza Valerio Peruggia, Serena Schincaglia di Vergiate; Caterina Domingo, già candidata con Mastella alle ultime politiche oltre a Mattia Angelo Basilico e a Linda Chirico.