Mastini, ultimo ostacolo verso le finali di Coppa: in via Albani c’è il Bressanone

Quella appena iniziata può essere davvero una settimana speciale per l’hockey e per lo sport varesini. Sabato 21 e domenica 22 la Acinque Ice Arena ospiterà le Final Four di Coppa Italia e i Mastini, in testa al campionato IHL, puntano a essere grandi protagonisti della manifestazione.

Tra i gialloneri e la fase finale però c’è ancora uno scoglio, il Bressanone, che martedì sera sarà ospite in via Albani nella partita di ritorno dei quarti di finale. L’andata è stata una sinfonia varesina, 7-1 fuori casa, ma il regolamento della Coppa non contempla il numero di reti segnate: per qualificarsi quindi il Varese deve vincere o pareggiare al 60′ mentre in caso di sconfitta si disputerebbe un overtime ed eventualmente i rigori.

I Mastini visti nelle ultime partite (3 vittorie su 3 nel Master Round) non devono fare temere i propri tifosi, però è necessario accostarsi all’impegno con la giusta cautela anche perché i Falcons possono nel caso attingere al Vipiteno di cui Bressanone è farm team. Come è accaduto in campionato dove il portiere Klammer è stato buon protagonista nel successo sul Como. Gli stranieri Cianfrone ed Eruzione, a riposo all’andata, dovrebbero essere del match rendendo meno agevole il compito degli uomini di Deveze.

All’Acinque Ice Arena si attende un buon pubblico nonostante il turno infrasettimanale: in questo caso la partita non è compresa nell’abbonamento valido per la IHL e quindi i biglietti vanno acquistati attraverso le prevendite online su Liveticket oppure al botteghino del palaghiaccio. Il match sarà diretto dai signori Lottaroli e Volcan assistiti da Cusin e Vignolo e si potrà ascoltare su Radio Village insieme alle altre gare di Coppa Italia.