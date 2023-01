Il MoVimento 5 Stelle ha scelto le otto candidature per le regionali

Francesca Bonoldi, Monica Gliera, Graziella Baratelli, Marisa Splendore, Massimo Uboldi, Vittorio Salvo, Alberto Steidl e Antonio Ferrara sono risultati essere i candidati più votati nelle “regionarie” del MoVimento 5 Stelle per le elezioni regionali in Lombardia, previste per il 12 e 13 febbraio 2023.

La consultazione, che si è svolta su base provinciale, ha permesso agli iscritti del MoVimento di esprimere le loro preferenze per le autocandidature presentate. A Varese, i votanti hanno avuto la possibilità di scegliere tra ventidue candidati, potendo esprimere fino a due preferenze di genere diverso tramite la piattaforma SkyVote.

L’ufficializzazione delle candidature dipenderà dall’accettazione da parte degli interessati. Il MoVimento sta preparando una campagna elettorale intensa per promuovere i cinque punti del loro programma, quali sanità, infrastrutture, ambiente, agricoltura e lavoro, e sostenere la candidatura di Pierfrancesco Majorino alla presidenza della Regione.