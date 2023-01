Non diffamò l’ex-sindaco di Solbiate Olona, doppia archiviazione per l’assessore Cometti

Non fu diffamazione a mezzo stampa. Lo ha stabilito il Tribunale di Busto Arsizio archiviando per ben due volte la querela presentata dall’ex-sindaco di Solbiate Olona, Luigi Melis, nei confronti dell’assessore Fiorella Cometti (difesa dall’avvocato Francesca Cramis) per un articolo pubblicato da Prealpina nel febbraio 2022.

La denuncia era scaturita da un virgolettato relativo alla notizia che riportava dell’ottenimento di 820 mila euro dal demanio per il mancato pagamento dell’Imu per alcuni immobili residenziali collegati alla caserma Nato Ugo Mara. L’affermazione riportata dalla giornalista e attribuita alla Cometti sottolineava «l’inerzia delle amministrazioni precedenti» guidate da Luigi Melis, sul punto.

Nelle motivazioni espresse dal giudice nella sentenza si sottolinea che l’affermazione al centro della querela non supera i limiti della normale dialettica politica e che rientra nel diritto di critica (per di più espresso nella sede appropriata del consiglio comunale, ndr) oltre che della libertà di stampa sancita dall’articolo 21 della Costituzione.

Nonostante la prima richiesta di archiviazione l’ex-sindaco si è opposto ma anche la seconda volta il giudice per le indagini preliminari Stefano Colombo non ha dato soddisfazione a Melis.