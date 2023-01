Principio d’incendio all’Esselunga di via Gasparotto a Varese

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì per un principio d’incendio all’Esselunga di Via Gasparotto, il super store inaugurato nel marzo 2021 alle porte di Varese. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme, circoscritte in un settore limitato della struttura non abbiano causato danni importanti e le fiamme si sono sviluppate all’ingresso, sopra al reparto “frutta e verdura”.

L’immobile è stato raggiunto dai vigili del fuoco partiti dal comando provinciale di via Legnani e che hanno raggiunto il posto con un mezzo “aps“, un’autopompa serbatoio, passate le 15 di mercoledì.

Non risultano feriti e dalle prime informazioni il principio d’incendio, che ha causato parecchio fumo, sarebbe partito da un problema ad una centralina elettrica.