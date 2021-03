Aperta la nuova Esselunga di viale Europa a Varese

Dopo tanti anni di attesa, Esselunga ha aperto il superstore in via Gasparotto a Varese, nell’area che in precedenza ospitava il calzificio Malerba.

Il negozio, con 4.200 metri quadri di superficie di vendita, ha un parcheggio interrato in grado di ospitare 700 autoveicoli. All’interno saranno impiegati 172 addetti, dei quali 88 neoassunti del territorio: nel complesso sul territorio varesino lavorano in azienda oltre 1500 persone.

Quella dell’Esselunga di Varese di via Gasparotto, 167° negozio della catena, è la terza apertura del 2021 dopo il supermarket di Milano in via Calvi e il negozio laEsse da poco inaugurato a Roma, ma è la prima nella dimensione susperstore.

Sul territorio varesino Esselunga è presente con altri 9 negozi: in città si trova anche a Masnago, mentre in provincia si trova a Gallarate, Olgiate Olona, Castellanza, Venegono Inferiore, Saronno, Sesto Calende e Induno Olona. Il supermercato di viale Borri, aperto a Varese dal 1979, sarà chiuso da oggi per ristrutturazione e i clienti potranno usufruire di un servizio gratuito di bus navetta col nuovo superstore di via Gasparotto.

UN SUPERMERCATO CHE HA CAMBIATO LA VIABILITA’ DI VARESE

La realizzazione del supermercato ha in indotto importanti interventi sulla viabilità di quella zona della città: sono già visibili e percorribili, per esempio, le due rotatorie lungo via Gasparotto che hanno sostituito il semaforo, ed è aperta da ieri sera la rampa del raccordo autostradale che proviene dal centro di Varese.

I lavori non sono finiti però: in una seconda fase verrà completata un’altra rotatoria e lo svincolo di collegamento per chi proviene da Gallarate percorrendo l’autostrada. Per questi lavori, che prevedono tra l’altro due sottopassi, uno sotto l’autostrada e uno sotto le ferrovie, sarà necessario ancora un anno di lavoro, spiegano in Esselunga: la data prevista per il completamento definitivo è la primavera dell’anno prossimo.

Le opere di compensazione di Esselunga, inoltre, comprendono inoltre la sistemazione di alcune aree verdi comunali a Villa Toeplitz – il castagneto – in viale Europa e a Giubiano.

IL PUNTO VENDITA

Grande all’incirca come il supermercato di Masnago, il punto vendita dà però un impressione di estrema ampiezza., dovuta probabilmente al nuovo allestimento, per isole, dei prodotti: una formula che Esselunga usa dal 2019. L’ assortimento in viale Europa è di oltre 20.000 prodotti in totale: 500 di sola frutta e verdura, 250 in pescheria, che ha un banco specifico, 300 tagli di macelleria, 700 etichette in enoteca, dotata anche di sommelier.

La linea di alta pasticceria è ideata da Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante tre stelle “Da Vittorio” a Brusaporto. All’interno del supermercato anche una parafarmacia e il Bar Atlantic.

Nel negozio è possibile il ritiro della spesa con il “Clicca e Vai”, oltre 15 casse automatiche per la spesa rapida e un eco-compattatore, per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica.

L’Esselunga di via Gasparotto a Varese è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 9 alle 20.