Si è spento a 94 anni Giancarlo Malerba

Si è spento mercoledì 21 luglio all’età di 94 anni Giancarlo Malerba, fino agli anni Novanta direttore tecnico del Calzificio Malerba. Se ne va così un personaggio storico varesino, simbolo di un’epoca florida. Giancarlo Malerba ha guidato a lungo l’azienda di famiglia insieme al fratello Giorgio, 91 anni, amministratore delegato. Fino al 2001, quando “la Malerba” è stata venduta, il calzificio era un punto di riferimento per i cittadini di tutta la provincia.

Tra le prime aziende a produrre calze di altissima qualità, lo spaccio di via Gasparotto era approdo sicuro per chi cercava abbigliamento curato e con filati di pregio. La storia dell’edificio che ospitava l’azienda e dello spaccio che si trovava lì accanto è nota a tutti: fu un dispiacere per molti varesini vedere cadere a pezzi poco alla volta lo stabile che ospitava il Calzificio Malerba fino a quando nel 2005 venne demolito per lasciare spazio alla nuova Esselunga, da poco inaugurata.

I funerali di Gianni Malerba, zio del presidente del consiglio comunale di Stefano Malerba, verranno celebrati domani, venerdì 23 luglio alle 14.30 nella chiesa di Capolago.

