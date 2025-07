Un defibrillatore per la ginecologia dell’Ospedale Del Ponte

Una raccolta fondi promossa dal Lions Club Satellite Palazzo Estense si è concretizzata nella donazione di un defibrillatore al reparto di ginecologia dell’Ospedale Filippo Del Ponte, diretto dal Professor Fabio Ghezzi. La campagna si è svolta nei mesi invernali, con l’obiettivo di sostenere il reparto attraverso l’acquisto di una strumentazione utile alla pratica clinica.

Alla riuscita della raccolta ha contribuito in modo significativo il coinvolgimento attivo di numerose persone. In particolare, la vendita solidale di Parmigiano Reggiano di montagna ha trovato una risposta positiva sia tra gli operatori sanitari dell’Ospedale Del Ponte, che hanno partecipato con entusiasmo, sia tra le socie del Lions Club Varese Città Giardino, che hanno sostenuto l’iniziativa con una donazione. Un’adesione ampia, che ha mostrato quanto la comunità sia pronta a mobilitarsi per progetti concreti e condivisi.

“Per il nostro Club è stato importante riuscire a coinvolgere tante persone in un gesto semplice ma significativo. – afferma Cristina Villa, presidentessa del Lions Club Satellite Palazzo Estense – La collaborazione con il Professor Ghezzi e con il reparto è stata preziosa, e siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.”

“Il defibrillatore andrà a integrare le dotazioni già presenti nel reparto, offrendo un supporto aggiuntivo nelle situazioni di emergenza. Il valore più significativo di questa iniziativa, tuttavia, risiede nella partecipazione collettiva e nel forte legame che unisce cittadini, associazioni e strutture sanitarie” – sottolinea il Prof. Ghezzi – “Per questo desidero ringraziare il Lions Club Satellite Palazzo Estense e la Dott.ssa Giulia Fornara per aver promosso con impegno e sensibilità questo importante progetto.”

Un esempio di come la solidarietà, anche attraverso azioni semplici e mirate, possa tradursi in gesti utili per la comunità.