Esselunga aperta prima di Pasqua, per la bretella di Varese si attende aprile

I lavori della Nuova Esselunga, sia nello stabile che ospiterà il supermercato sia sulla via Gasparotto, sono ormai alle rifiniture: aiuole, ultime asfaltature, mobili e insegne sono ora protagoniste del cantiere, visibile anche da chi percorre quel tratto di strada.

Una volta realizzate le due rotonde, obiettivo fissato dal comune di Varese per poter aprire la realtà commerciale, ci si può concentrare sullo store, che sarà la prima grande apertura del 2021 per il marchio milanese della grande distribuzione. L’obiettivo è farlo prima di Pasqua, quindi prima del 4 aprile: è presumibile che l’inaugurazione avvenga mercoledì 24 o mercoledì 31, ma dipenderà dalla velocità con cui saranno realizzati gli interni e riempiti gli scaffali.

In questi giorni, dopo l’asfaltatura della nuova fermata dell’autobus, in zona sarà anche aggiunta la nuova illuminazione e realizzati i vialetti per raggiungere il centro commerciale.

Diverso il caso della bretella autostradale, chiusa nella sua carreggiata per Varese a causa dei lavori relativi alla terza rotonda e allo svincolo da Milano. Su questa parte del cantiere, detta “del secondo lotto” e realizzabile in tempi successivi, i tecnici preferiscono mantenere un lasso di tempo più ampio, che dipende dal meteo e da altri eventuali “intoppi”.

Il termine dei lavori in questo caso è definito dall’ordinanza comunale, che li consente fino alla metà di aprile. Un tempo che sarà sufficiente a concludere del tutto i lavori nella parte “autostradale” dei cantieri, in modo da non doverli più riaprire: quindi la conclusione delle due rampe di uscita.