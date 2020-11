Cantieri Esselunga: slitta la chiusura della bretella autostradale che porta in centro a Varese

Da giovedì 5 novembre era prevista la chiusura della bretella autostradale che dall’autostrada A8 conduce al centro di Varese, sbucando all’incrocio semaforico di Largo Flaino. Si tratta di un intervento previsto per permettere la realizzazione dei lavori relativi alla viabilità del cantiere della nuova Esselunga. Annunciata a partire da oggi attraverso un’ordinanza comunale la chiusura non è stata però ancora predisposta ed è probabile che slitterà di alcune ore.

Galleria fotografica 5 novembre, l'autostrada non è ancora chiusa 4 di 5

Il provvedimento permetteva, alla ditta che sta facendo i lavori relativi alla viabilità della nuova Esselunga, la chiusura a partire da giovedì 5 novembre. I lavori, nei pressi dei cantieri di Esselunga, sono visibili anche dal sedime stradale: stanno quindi continuando a procedere, ma per ora non è stato necessario chiudere in un senso la carreggiata.

Non è ancora noto se il tratto stradale verrà chiuso nel corso della giornata o se attenderanno la giornata di domani, venerdì 6 novembre, la prima del vero lockdown.