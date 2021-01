Bretella chiusa, saldi e zona gialla: grandi code alla fine dell’autostrada

Le segnalazioni dei lettori sono cominciate già ieri mattina, si sono replicate anche ieri pomeriggio-sera (la foto sopra è stata scattata alle 19 del 7 gennaio, ndr) e questa mattina, 8 gennaio sono ricominciate a fioccare: ci sono grandi code alla fine dell’autostrada A8 verso Varese.

Secondo le segnalazioni le code arrivano addirittura, in certi momenti di punta, fino all’autogrill di Castronno. Di sicuro si accumulano al bivio per via Gasparotto, l’ultima uscita possibile per arrivare a Varese dopo che la bretella è stata richiusa (e, per la cronaca, lo sarà fino al 30 aprile).

Ma alla chiusura della bretella autostradale verso Varese, causata dai lavori Esselunga per creare il nuovo svincolo verso viale Europa, si aggiungono i primi giorni in zona gialla – e quindi con maggiori possibilità di spostamento tra comuni – dopo le vacanze di Natale, e i primi giorni di saldi.

Le code più lunghe si creano all’ora di punta e c’è chi ne ha segnalate di lunghe chilometri: «Considerato l’afflusso di auto, sarebbe meglio posizionare dei cartelli o degli avvisi che consigliano l’uscita addirittura a Castronno. Spesso le code arrivano fino a lì» è il commento del consigliere comunale varesino Domenico Esposito, uno dei primi a segnalare il problema.