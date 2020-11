Chiusa la bretella della A8, lunghe code per entrare a Varese

Un rientro a casa accompagnato da lunghissime code. È quello che è successo nella serata di giovedì 5 novembre per gli automobilisti che dalla A8 hanno fatto rientro a Varese.

Nel corso della mattinata, infatti, sono iniziati i lavori per realizzare il nuovo svincolo dell’Esselunga che hanno portato alla chiusura del tratto in ingresso verso la città. Il rientro è stato così un incubo con automobilisti che sono rimasti incolonnati anche per più di 40 minuti.

Tutti gli automobilisti vengono così deviati al bivio di via Gasparotto oppure prima ancora agli svincoli di “Varese est/Gazzada”o “Varese ovest/Buguggiate”. La bretella è percorribile solo in uscita dalla città.

I lavori dureranno, secondo l’ordinanza di Palazzo Estense, fino al 24 novembre.