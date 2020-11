Chiude per un mese l’accesso a Varese dall’autostrada

La buona notizia è che i lavori per alleggerire la viabilità intorno alla nuova Esselunga di via Gasparotto continuano a procedere spediti. La cattiva è che dal 5 fino alla fine di novembre il raccordo autostradale che porta l’autostrada in centro Varese avrà un unico senso di marcia fino al bivio di via Gasparotto.

Chi esce da Varese potrà continuare ad accedere all’autostrada da largo Flaiano, ritrovandosi solo una strettoia in corrispondenza del quartiere. Per chi invece si dirige verso Varese, per tutto il mese di novembre dovrà uscire prima: più precisamente, per chi è diretto verso il centro, al bivio di via Gasparotto.

Per chi invece procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57 l’uscita è quella “Varese est/Gazzada”, mentre per raggiungere la strada provinciale del lago(SP1) o la SP17 è meglio scegliere “Varese ovest/Buguggiate”.