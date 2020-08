Viabilità nuova Esselunga di Varese, via ai lavori per la rotonda di via Gasparotto

Sono iniziati ieri, lunedì, i lavori di realizzazione della rotatoria di via Gasparotto, all’incrocio con viale Europa. L’opera fa parte del progetto di riqualificazione della viabilità attorno al nuovo supermercato Esselunga in fase di costruzione sul sedime della ex-Malerba, composto da tre rotatorie, una a monte del supermercato, oltre la linea ferroviaria, e le altre due sulla via Gasparotto.[le foto id=1166536]

Per il momento sono stati posizionati i new jersey in plastica che delimitano gli spartitraffico mentre i mezzi stanno iniziando ad eliminare l’asfalto. In questi giorni di scarso traffico non sembra si stiano creando grossi disagi alla circolazione ma, già a partire dalla prossima settimana, con i primi rientri e la riapertura di uffici e aziende, si prevedono tempi di attesa più lunghi all’incrocio.