Nuova Esselunga, da settimana prossima i lavori sulle rotonde

Il cantiere della nuova Esselunga sta per raggiungere la strada: è previsto da lunedì 8 l’inizio dei lavori su via Gasparotto.

I cantieri stradali “in appoggio” alla nuova Esselunga di Varese sono già partiti da diversi giorni, ora però stiamo per entrare nel vivo, in un punto in entrata del capoluogo frequentato da molti pendolari e lavoratori.

Ad anticiparlo, il consigliere comunale Domenico Esposito, che ne è venuto a conoscenza da fonti interne al cantiere.

COSA PREVEDE IL PROGETTO

Il progetto delle opere accessorie al centro commerciale prevede innanzitutto che davanti all’ex Malerba non ci sarà più il semaforo, ma due rotonde. La prima sarà all’altezza del piccolo blocco commerciale che comprende anche la farmacia, la seconda invece all’altezza dell’imbocco con viale Europa.

Le rotonde incanaleranno il flusso di traffico tra via Gasparotto, viale Europa e il grande centro commerciale, ma metteranno in luce anche una piccola via a fondo cieco che fino ad ora il traffico di passaggio non notava, ma che è tornata tra le tradizioni varesine: si tratta di via Sant’Albino.

Arrivare in quella zona da Varese sarà semplificato anche da uno “scivolo di collegamento”: una strada in discesa che da via Autostrada (così si chiama la bretella autostradale che da largo Flaiano va verso l’autostrada A8) porterà non solo al centro commerciale ma anche, per chi esce da Varese, verso viale Europa, Gazzada, o Cartabbia.

Lo svincolo in discesa arriverà alla seconda rotonda, quella vicino alla farmacia, e da cui partirà anche la strada che porterà allo svincolo in arrivo da Milano.

La terza rotonda prevista sarà una grande novità per la viabilità varesina: sarà infatti a supporto di un nuovo svincolo in uscita dall’autostrada Milano – Varese: la rotonda in questione, in particolare, sarà al di là di un sottopasso, ancora da realizzare, che permetterà di superare attraverso di esso l’autostrada e la ferrovia. Questo svincolo sarà valido solo in uscita dall’autostrada: per entrare verso la A8 si continueranno ad utilizzare i sistemi consueti, cioè da via Magenta, via Sant’Imerio o via Gasparotto.