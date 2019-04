Ex Malerba: ora Esselunga può procedere all’appalto

Esselunga ha ottenuto nei giorni scorsi dal comune di Varese il provvedimento che li autorizza a costruire in loro vece: ora la società della grande distribuzione, che si occuperà in proprio delle opere di compensazione intorno alla nuova sede in costruzione presso la ex Malerba, potrà indire la gara che le permetterà di individuare la ditta che si occuperà dei lavori stradali.

La gara dovrà avere le stesse dinamiche che avrebbe dovuto mettere in atto il comune: considerate le somme in gioco, si tratterà di una gara europea. Una volta individuata la ditta arriverà il momento dell’inizio dei cantieri, che verranno realizzati dalla ditta che verrà individuata in collaborazione con l’ufficio strade del Comune.

I NUMERI DEI LAVORI ESSELUNGA

La nuova grande struttura di vendita, che avrà una superficie complessiva di 4.200 metri quadri, di cui 2.800 destinati alla vendita di prodotti alimentari e 1.400 per beni non alimentari.

Il costo complessivo delle opere si aggira intorno ai 9 milioni e mezzo di euro: il primo lotto delle opere, quello che prevede lo svincolo e le due rotonde in via Gasparotto andrà obbligatoriamente completato per poter ottenere il permesso di aprire la struttura. Il secondo lotto, che comprende la terza rotonda e lo svincolo in uscita da Milano, potrà essere completate più avanti, ma l’impegno che Esselunga ha preso con il comune è che sia completato entro aprile 2021.