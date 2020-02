Esselunga assegna i lavori stradali: due le ditte in lizza

Adesso si fa sul serio: il lavori stradali in viale Europa, dove sta per sorgere il nuovo supermercato in costruzione al posto dell’area ex Malerba, stanno per partire davvero. A dirlo, il verbale dell’ultima seduta di gara, avvenuta lo scorso 10 febbraio nella sede del committente, Esselunga S.p.A., a Limito di Pioltello.

In quell’occasione la commissione giudicatrice ha proceduto alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, ha aperto e valutato le buste telematiche, ha attribuito il punteggio relativo all’elemento relativo al tempo di esecuzione del contratto, ha individuato le offerte tecniche che hanno ottenuto punteggio pari o superiore alla soglia di sbarramento (42 punti) e infine ha steso la graduatoria finale provvisoria.

In gara sono rimaste due sole ditte: la Civelli costruzioni srl, in ATI con Rimoldi spa e Sangalli spa, che ha ottenuto 59,13 punti, e la Di Vincenzo Dino, che ne ha ottenuti molti di più: 72,54.

All’aggiudicazione finale ora manca solo la verifica dei costi di manodopera, ma l’assegnazione – e quindi la partenza dei lavori, è ormai in dirittura d’arrivo.