Il motociclista e influencer Luca Salvadori è morto in un incidente in Germania

Il pilota e youtuber Luca Salvadori è morto in un incidente in Germania nel corso di una delle gare della tappa finale dell’IRRC (International Road Racing Championship). L’incidente in cui Salvadori ha perso la vita è avvenuto sabato 14 settembre, durante il primo giro di una gara su strada sul tracciato di Frohburg, città della Sassonia, tappa tedesca della classe SBK/STK 1000.

Salvadori era nato a Milano e aveva 32 anni e oltre ad essere un bravo pilota era anche un bravo influencer molto seguito perché sapeva trasmettere la passione per il motociclismo.