Esselunga, il bando per la viabilità a settembre

Mentre le opere relative all’edificio commerciale proseguono e sono vicine al completamento, manca ancora un passo per le opere viarie che completeranno la realizzazione della nuova Esselunga di Varese, in via Gasparotto, nell’area dell’ex Malerba .

Non si è ancora perfezionato il bando per le opere pubbliche, anche se siamo in dirittura d’arrivo: «Le ingenti opere pubbliche, costituite principalmente da interventi sulla viabilità, sono oggetto di gara pubblica per l’affidamento dell’appalto – spiegano da Esselunga – La procedura è in corso di perfezionamento e si ritiene che il bando sarà pronto entro la fine di settembre. Seguiranno i tempi tecnici per l’avvio e la realizzazione dei lavori».

Del resto il progetto aveva subito qualche variazione, che ha costretto un passaggio in giunta in più durante l’estate: “piccole variazioni”, come ha spiegato l’amministrazione, ma che però hanno avuto bisogno di una delibera specifica, visto che prevedevano dei cambi negli espropri già fissati.

Con quella delibera erano state vagliate anche le proposte fatte dalle attività commerciali della zona: la più importante delle quali riguarda la richiesta di eliminazione dal progetto del marciapiede e della fermata del bus “A” che nella nuova viabilità è previsto nella zona dove ora c’è il parcheggio della farmacia e del centro camerette: per quelle il comune ha respinto la richiesta della proprietà, in quanto “La conferenza dei servizi decisoria ha tra l’altro valutato ed approvato la previsione delle fermate bus in via Gasparotto, che vengono confermate e ha ridefinito il tracciato del nuovo sistema di viabilità pedonale del comparto che ora si sviluppa sul lato opposto al civico 66 di via Gasparotto. Ad esito di quanto sopra, l’area di via Gasparotto 66 verrà solo marginalmente interessata dall’esproprio, rimanendo comunque inalterata la fruibilità delle aree di sosta presenti su quest’ultima”.