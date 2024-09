Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 13, 14, 15 settembre

Eccellenze, sport, buon cibo e divertimento: tutto il bello in mostra alla Fiera di Varese. Verrà inaugurata venerdì 13 settembre la 46esima edizione. L’appuntamento è dal 13 al 22 settembre alla Schiranna. Ingresso e parcheggi gratuiti. Torna Gustando il 10, la camminata “enogastroturistica” tra Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate. Domenica 15 settembre la manifestazione organizzata dalle Pro Loco dei tre comuni e le amministrazioni comunali. Tanti appuntamenti, stand informativi, eventi culturali per trascorrere una giornata in compagnia. A Besnate per la festa dell’uva si pigia l’uva in piazza. L’appuntamento è per domenica 15 settembre, oltre all’uva e al pane con l’uvetta ci saranno i tini per far provare ai ragazzi l’esperienza della pigiatura dell’uva con i piedi. Domenica 15 settembre la biciclettata da Saronno a Laveno Mombello. Ecco il link per iscriversi. La seconda edizione della manifestazione “Sa(l)vala” cambia data, e si sposta al 15 settembre. Nell’articolo il link per iscriversi e tutti i dettagli dell’iniziativa promossa dal Comune di Saronno.

EVENTI SPONSORIZZATI

BUSTO ARSIZIO – Domenica 15 settembre, una giornata dedicata allo shopping a cielo aperto. Appuntamento con gli Ambulanti del lago Maggiore nel quartiere di Beata Giuliana. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2024 ritorna Milano Comics&Games, a Malpensa Fiere, la convention pop lombarda di 33.000 metri quadrati tra stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, amanti del fumetto, gamer e curiosi. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, l’area feste di Via 1 Maggio a Cassano Magnago si animerà con la Sagra dei pizzoccheri. Una festa lunga un intero weekend che racchiude i gusti e i profumi unici di una terra magica, la Valtellina. Tutte le informazioni

GALLARATE – Dal 15 al 22 settembre, da L’usato che non c’era una settimana di saldi esclusivi e affari imperdibili su abbigliamento vintage, grandi marchi e ultime tendenze, a prezzi imbattibili. Tutte le informazioni

GALLARATE – Domenica 15 settembre arrivano I mercatini di via Manzoni. Sarà un’occasione per riscoprire e valorizzare Via Manzoni, che si animerà di voci, colori e profumi, creando un ambiente accogliente e familiare, perfetto per una passeggiata domenicale. Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Domenica 15 settembre la Pro Loco di Germignaga ha in programma la nona edizione de la Stracamagnada, una passeggiata culturale-gastronomica lungo un percorso di 8 km, di media difficoltà (consigliabile a bambini sopra i sei anni), da Germignaga a Brezzo di Bedero con ritorno a Germignaga, attraverso boschi e paesaggi incantevoli. Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 14 settembre alle ore 21 presso la Sala conferenze del Castello di Masnago, vivi una serata poliedrica con il maestro Carlo Balzaretti. Il pianista improvviserà sulle immagini del film muto Spite Marriage di Buster Keaton, creando un dialogo emozionante tra musica e cinema. Tutte le informazioni

EVENTI

SOMMA LOMBARDO – A Villa Hermann “la magia dell’impressionismo”, atmosfere d’Ottocento. Una giornata speciale organizzata dall’associazione culturale “Quelli del ’63” – Tutte le informazioni

COMERIO – Mercato Contadino a Busto Arsizio nel Parco Comerio. Domenica 15 settembre nuova edizione del Mercato Contadino con ingressi da via Espinasse, Via Magenta e via Silvio Pellico dalle 9 alle 13 – Tutte le informazioni

ARSAGO SEPRIO – Rombano i motori con la FastCross by Night 2024. Sabato 14 settembre il grande evento di motocross che l’anno scoro ha accolto 5mila appassionati. Cancelli aperti dalle 10.30 – Tutte le informazioni

VARESE – “La Passione” nella basilica di San Vittore per il saluto a monsignor Panighetti. Tra Sacro e Sacromonte, Basilica San Vittore, Comunità Pastorale S. Antonio abate e Fondazione Ubi danno vita ad un evento ideato per ringraziare il prevosto di Varese, a conclusione del suo ministero in città – Tutte le informazioni

VARESE – Una giornata tra cielo e scienza all’Osservatorio Schiaparelli di Varese. Domenica 15 settembre, l’Osservatorio apre le sue porte per un evento speciale. Laboratori, osservazioni e conferenze accompagneranno i visitatori in un viaggio tra meteorologia, climatologia e navigazione aerea, con il contributo di esperti e la partecipazione di Volandia. L’ingresso è gratuito – Tutte le informazioni

DAVERIO – Sbaracco di fine estate allo Stendipanni delle Mamme in cerchio. Sabato 14 settembre dalle 9.30 alle 12 torna l’iniziativa economica, ecologica e solidale sia al negozio di Azzate sia al magazzino di Daverio – Tutte le informazioni

VARESE – Sulle note di Varese e Rio de Janeiro: un concerto benefico per Haiti. I proventi della serata saranno destinati a sostenere la “Campagna Tende”, una campagna annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi. In particolare, questo contributo permetterà di realizzare “adozioni a distanza” per i bambini di Haiti – Tutte le informazioni

ARCISATE – Ad Arcisate l’Arcobaleno di Nichi porta i bambini nel mondo delle fiabe. Sabato 14 e domenica 15 settembre il parco Lagozza di Arcisate ospita la “C’era una volta… edition” dell’Arcobaleno di Nichi, con tanti laboratori a tema per i bambini, musica, buon cibo e solidarietà – Tutte le informazioni

TRADATE – Il Centro Didattico Scientifico diventa “Il (piccolo) bosco incantato”. Il laboratorio STEAM rientra nell’ambito del progetto “Green it up!” sostenuto da Istituto Oikos Onlus e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito e realizzato in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Un weekend di solidarietà e sensibilizzazione: un sabato con la Croce Rossa Italiana. All’area mercato nella giornata di sabato un “villaggio” con iniziative per tutti, in occasione delle gare nazionali CRI previste invece per tutto il weekend – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Auto d’epoca a Gazzada Schianno, a Villa Cagnola torna l’evento “Motori in Villa”. A Villa Cagnola l’evento “Motori in Villa”, una giornata interamente dedicata all’esposizione di auto, Formula 1, sportive, storiche e moto – Tutte le informazioni

VARESE – Uno spettacolo gratuito chiude l’open day di M.Art.E a Varese. Sabato 14 settembre dalle ore 11 alle 19 una giornata di arte, creatività e divertimento alla Scuola dello Spettacolo di via Cavour – Tutte le informazioni

MOROSOLO – Torna Dona una spesa, la raccolta benefica per Il Villaggio del fanciullo di Morosolo. Sabato 14 settembre il quarto appuntamento con la doppia spesa che fa bene al cuore all’Iper di viale Belforte a Varese – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

MOROSOLO – La Sagra dül Pürscel: i sapori della tradizione. Sabato 14 settembre a partire dalle 19 all’Oratorio di Morosolo: un menù ricco e variegato per l’evento organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso Onestà e Lavoro a favore dell’Asilo Angela Dell’Acqua di Casciago – Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Visevar Fest 2024: un weekend di musica, cibo e divertimento a Castelseprio. Via alle danze per l’evento che prevede tre giorni di festa, concerti e prelibatezze gastronomiche. Domenica spazio anche ai giochi per i più piccoli – Tutte le informazioni

BOBBIATE -Festa di San Grato 2024: una settimana di celebrazioni e tradizioni a Bobbiate. Organizzata dalla parrocchia di San Grato, questa settimana di celebrazioni unisce momenti religiosi, attività ludiche e proposte gastronomiche, coinvolgendo persone di tutte le età – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – A Caronno Varesino la Festa di Comunità 2024. La Parrocchia e l’Oratorio di Caronno Varesino organizzano l’annuale festa settembrina che riapre l’anno di eventi dopo l’estate – Tutte le informazioni

SCHIANNO – A Schianno con la Festa Patronale si festeggia il centenario della statua della Madonna Addolorata. Settimana di festa a Schianno. Animatori ed educatori dell’oratorio di Schianno hanno organizzato tutto a puntino per la Festa Patronale dell’Addolorata, che inizierà lunedì 9 settembre. Quest’anno l’evento ha un sapore speciale perché si festeggia il centenario della Madonna Addolorata – Tutte le informazioni

MARNATE – A Marnate torna la sagra di Santa Croce, fra fede e l’orgoglio di “vess de Marnà”. Dal 13 al 16 settembre torna la sagra di Santa Croce a Marnate, dove la Pro loco è pronta a regalare divertimento e buona cucina ai marnatesi. In chiesa tanti momenti di preghiera e raccoglimento – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – A Fagnano Olona è tempo della Festa Patronale. Dal 13 al 15 settembre all’oratorio Frassati la manifestazione per della Parrocchia di S. Maria Assunta – Tutte le informazioni

VARESE – A San Fermo in festa per un mese con il “SanFestival”. Il quartiere di San Fermo a Varese sta vivendo un settembre speciale con la prima edizione del SanFestival, una manifestazione che unisce sport, cultura e arte. I prossimi appuntamenti – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

TEMPO LIBERO – Per una settimana si va al cinema a 3,5 euro. Ecco i cinema a Varese e dintorni. Dopo “Cinema revolution”, torna la promozione per i film nelle sale aderenti. Qui tutte le sale a disposizione – Tutte le informazioni

VARESE – Varese celebra Walter Bonatti: al Cai Varese uno spettacolo teatrale per rivivere le sue avventure. Sabato 14 settembre, alle 21:00, all’Auditorium S. Giovanni Bosco di Varese, il pubblico potrà assistere allo spettacolo teatrale “In capo al mondo – In viaggio con Walter Bonatti” – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sabato 14 settembre, ore 17.30, Palazzo Perabò e Borgo storico di Cerro. Hemingway si è fermato a Cerro – Racconti di terra e di acqua. (Spettacolo itinerante – Da 8 anni, per tutti). Il Festival Lago Incantato fa parte di un progetto più ampio che prevede una rassegna teatrale in autunno-inverno e un laboratorio di narrazione teatrale rivolto ai giovani. Tutti gli spettacoli e i laboratori del Festival Lago Incantato sono a ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione su https://teatrodelsole. eventbrite.com/

AZZATE – Ad Azzate arriva il festival Terra e Laghi con “C’era due volte un re”. Uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia. Attraverso il teatro di narrazione, la musica dal vivo e il teatro di figura due attori porteranno i piccoli e grandi spettatori nell’affascinante mondo dei cantastorie – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CARNAGO – L’esposizione fotografica “Natura in Mostra” di Armando Bottelli a Carnago. Questa mostra è un viaggio fotografico che racconta la natura e i parchi della provincia di Varese – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Torna a Lavena Ponte Tresa MAD 21037, la festa della street art in riva al Ceresio. Sabato 14 settembre a partire dalle 11 e per tutta la giornata, sul muro della passeggiata del lungolago diversi artisti invitati e i giovani che vorranno partecipare daranno vita ad un live painting – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio torna la mostra di Gianni Tossani. Una trentina di quadri ad olio cui soggetti sono in prevalenza paesaggi di lago e nature morte – Tutte le informazioni

VARESE – Fabbriche e memoria a Varese: dall’Olona all’Adda, come l’industria tessile modifica il paesaggio. L’inaugurazione della mostra, che si terrà alla sede dell’Ordine degli Architetti di Varese, avrà luogo mercoledì 3 luglio alle 17 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Venerdì 13 settembre alle 18 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra “Encuentros” dell’artista di El Salvador Gothy Lopez: un percorso cromatico e concettuale caratterizzato da una continua tensione visiva tra luce e ombre, tra sfumature e colore, e con un ricorrente utilizzo del blu, in omaggio al colore dell’oceano che caratterizza i paesaggi del paese d’origine dell’autrice –Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Venerdì 13 settembre, alle 19, aprirà al pubblico la mostra: “Io non so nuotare” di Lara Frassine – Tutte le informazioni

MAREGLIO – COMO – In mostra al Museo del Ghisallo i grandi ciclisti varesini: dall’epopea di Ganna e Binda a Bertoni e Mara. Sabato 14 settembre inaugura l’esposizione “Ciclisti Varesini. I campioni del ciclismo eroico”, terzo appuntamento del Binda Cycling Festival 2024 – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – A Varese la presentazione del libro Comprami, l’inchiesta su Onlyfans. L’incontro con gli autori Daniele Vaschi, podcaster e autore, e Andrea Franceschi, giornalista del Sole 24 Ore. Il libro è tratto dal podcast designato come il Miglior Podcast dell’Anno per IlPod – Tutte le informazioni

ARCUMEGGIA – Cattive Regine di Federica della Porta alla Casetta dei libri. L’autrice presenta il suo libro sabato 14 settembre alle 17:30 presso la Casetta dei libri nel Palazzo delle Ex scuole presentate dal poeta e scrittore Silvio Raffo – Tutte le informazioni

MUSICA

BODIO LOMNAGO – Reviviscenze musicali nella splendida Chiesa di San Giorgio a Bodio Lomnago. Il concerto, dal titolo “Quel genio di Leonardo”, vedrà protagonisti tre talentuosi musicisti: Leonardo Moretti (violino), Chiara Corriero (chitarra) e Silvia Capè (arpa) – Tutte le informazioni

SARONNO – Casta Diva, a Saronno il concerto-omaggio ai tre tenori. Nel weekend gli ultimi appuntamenti in ricordo di Giuditta Pasta. A Saronno concerto in villa Gianetti – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Qual è lo strumento musicale che avete sempre voluto suonare? Potete provarlo a Gorla Minore ad Amusing Park. Torna la manifestazione Amusing Park, la festa della musica che sabato 14 e domenica 15 settembre animerà il parco Durini a Gorla Minore con spettacoli e concerti – Tutte le informazioni

VARESE – Una notte di arte, musica e divertimento a Villa Panza. Una serata speciale di fine estate nella splendida cornice del museo di arte contemporanea con Dj set, musica e visita guidata – Tutte le informazioni

ANGERA – “Ricordando Dino Ciani”, ad Angera il concerto di Roberto Cominati per Il Lago Cromatico. Alla Chiesa di Sant’Alessandro lo spettacolo del pianista dedicato al grande interprete di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo dalla sua precoce scomparsa – Tutte le informazioni

GALLARATE – Ultimo appuntamento a Gallarate con “Broletto Classico” con Giuseppe Ettorre. L’evento è per 15 settembre alle ore 21 con il concerto che vedrà la partecipazione del primo contrabbasso del Teatro alla Scala , Giuseppe Ettorre – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio una maratona musicale tra strumenti, secoli e luoghi. Un pomeriggio imperdibile grazie a Musicuvia. Alle ore 18.15 la ProLoco di Cuvio offrirà un sontuoso rinfresco – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Ode a Maria”, musica e arte a Gallarate per sostenere la casa per senzatetto. A quattro anni dal voto della comunità cristiana contro il Covid si rinnova la promessa di carità e attenzione ai più fragili – Tutte le informazioni

BESOZZO – John Casey e Lorenzo Bertocchini: grande serata di musica a Besozzo. Venerdì 13 settembre, alle 19.30, Dany Bar ospiterà il concerto del cantautore inglese con una lunga carriera internazionale, con l’artista varesino. Un evento per gli amanti della musica “roots” e “americana” – Tutte le informazioni

INCONTRI

GAZZADA SCHIANNO – A Villa Cagnola la presentazione dei corsi dell’Università delle Tre Età. L’evento si terrà sabato 14 settembre, alle ore 10:30 all’Aula Magna di Villa Cagnola con la presentazione dell’offerta per l’anno in corso – Tutte le informazioni

VARESE – Il Festival del Racconto si apre con l’incontro “Combattiamo la sclerosi multipla”. Apre il calendario autunnale 2024: parliamo di sclerosi multipla con tre esperti in materia e i loro libri. In collaborazione con AISM-Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – Ricordare Luigi Stadera a cinque anni dalla sua scomparsa: un tributo sotto il glicine di Cazzago Brabbia. Appuntamento domenica 15 settembre alle ore 16. Verrà omaggiato attraverso la lettura da parte di Betty Colombo di alcuni suoi scritti, che ancora oggi riescono a suscitare sorrisi e pensieri – Tutte le informazioni

CARNAGO – Andrea Devicenzi e le sue imprese ciclistiche a una gamba sola. L’atleta paralimpico ha attraversato il Perù, percorso la via Francigena, completato la Parigi-Brest-Parigi coprendo 1200 km in bici in poco più di tre giorni. E ora si racconta in un bell’evento organizzato dalla Carnaghese – Tutte le informazioni

VARESE – Binari, canzoni e storie: ne “Il treno alle porte del paradiso” il racconto della ferrovia nella società. “Il treno alle porte del paradiso”, opera a tre mani di Stefano Maggi, Pino Tuscano e Fabrizio Barbesi verrà presentata sabato prossimo 14 settembre nella sala di Varese Vive di via Francesco d’Assisi 26 – Tutte le informazioni

VARESE – Incontro con Laura Ceretti a Varese per gli eventi del Premio Chiara. Appuntamento per domenica 15 settembre al Castello di Masnago per il progetto “Tra luogo e opera: la magia della foto_grafia” – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

CASSANO VALCUVIA – A piedi alla scoperta dei tesori di Cassano Valcuvia, tra natura e incursioni teatrali. Tornano le escursioni a piedi tra tesori naturalistici, storici e culturali che circondano Cassano Valcuvia. I cammini saranno accompagnati da guide esperte di Controvento Trekking e attori di Teatro Periferico – Tutte le informazioni

SPORT

MILANO – Una giornata di sport in Piazza Duomo a Milano per celebrare gli 80 anni del Csi. Il Csi Day andrà in scena sabato 14 settembre grazie all’organizzazione del comitato milanese. Appuntamento dalle 9 alle 20 con tante iniziative, dalle 17 un tentativo di record con oltre mille ragazzi – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – A Orago appuntamento sotto canestro con il torneo di Basket 5vs5. All’oratorio di via de Gasperi si terrà la prima edizione del tanto atteso torneo “Buzzer Beater” 5 vs 5 – Tutte le informazioni

VARESE – Motogiro 2024: ottanta chilometri lungo il Varesotto per conoscerne le bellezze e sostenere la CRI. Tutti in sella domenica 15 settembre con partenza dal parco delle Ville Ponti e arrivo in via Dunant dopo aver fatto tappa al Volo a Vela, alle piste di Leonardo e sosta alla SWM di Biandronno – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo torna per il terzo anno il campionato nazionale GP MTB. Il 15 settembre 2024 si disputerà il 3° GP MTB di Besozzo, valido come campionato nazionale ACSI XC 2024. Ecco tutte le informazioni