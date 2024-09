Uno spettacolo gratuito chiude l’open day di M.Art.E a Varese

Sarà lo spettacolo per bambini “Il cane che non sapeva abbaiare ma che ha imparato a cantare” a chiudere l’open day di M.Art.E, sabato 14 settembre, dalle 11 alle 19.

Una giornata all’insegna dell’arte, della creatività e del divertimento ideata per esplorare il mondo di M.Art.E, la Scuola dello Spettacolo di Varese, in via Cavour 30.

Il programma del 14 settembre

Il programma prevede due presentazioni dei corsi, alle ore 11 e alle ore 16, durante le quali gli insegnanti, professionisti del settore, saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate sui corsi e sulle opportunità offerte dalla scuola.

Gli aspiranti artisti potranno così conoscere da vicino coloro che li guideranno nel loro percorso formativo.

Un momento di pura magia è previsto per le ore 17 con la replica dello spettacolo teatrale per bambini “Il cane che non sapeva abbaiare ma che ha imparato a cantare“, scritto e diretto da Lia Locatelli.

Lo spettacolo, amato da grandi e piccini, sarà gratuito e offrirà un assaggio dell’atmosfera unica che solo il teatro sa creare.

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare gli spazi rinnovati della scuola, progettati per offrire un ambiente stimolante e accogliente, dove coltivare la propria passione per lo spettacolo.

L’offerta formativa di M.Art.E

Corsi per adulti: recitazione teatrale e cinematografica, musical performance (standard e advanced), canto, pianoforte (accompagnamento e composizione), doppiaggio, stand-up comedy, danza moderna, hip hop, dance workout, burlesque, scrittura creativa rap/trap, tecnico del suono, videomaking, fotografia e teatro senior.

Corsi per bambini e ragazzi: recitazione teatrale e cinematografica, musical, propedeutica alla danza, danza moderna, hip hop e teatro.

L’Open Day è l’occasione perfetta per conoscere da vicino il team di insegnanti di M.Art.E, i migliori della città, e scoprire la passione e l’entusiasmo che rendono questa scuola un luogo speciale per chi sogna una carriera artistica.

Per maggiori informazioni scrivere a info@martevarese.it o 375 614 0546 oppure consultare il sito www.martevarese.it