La nuova casa di M.Art.e e il nuovo spettacolo: Humanit-as

Parte dalle allergie per raccontare con ironia di attese, solitudini e stravaganti soluzioni personali, Humanit-as, il nuovo spettacolo prodotto da M.Art.e, associazione e scuola di teatro di Varese.

Lo spettacolo, il 4° prodotto da M.Art.e, è ispirato al libro Butta via i fazzoletti e debutta sabato 24 aprile alle ore 21 al Teatro di Sant’Ambrogio.

La sua presentazione, alla presenza di autori, attori, editori e gli assessori comunali Enzo Laforgia e Ivana Perusin, è stata loccasione per inaugurare la nuova nuova sede di M.Art.e.

M.ART.E E LA SUA NUOVA CASA

Nata nel 2019, la scuola dello spettacolo M.Art.e ha vissuto i suoio primi anni in maniera itinerante prima di trovare la sua casa negli spazi storici dell’ex convento al civico 30 di via Cavour, in centro città, tra l’Istituto Interpreti e traduttori e l’asilo Veratti.

M.Art.e è arrivata qui a settembre ristrutturando gli spazi al pian terreno con una sala di recitazione, sala danza e sala musica, oltre a ufficio e stanze di servizio. «Ma soprattutto abbiamo l’ambizione di sistemare il piano superiore per ricavarne una vera e propria sala teatrale aperta al pubblico, per radicarci qui», ha detto Caterina Rossi, direttore organizzativo.

Con 70 allievi 200 soci, M.Art.e vuole essere «punto di incontro tra espressione artistica, crescita personale e impresa. Perché la cultura può essere strumento di impresa», ha aggiunto introducendo la nascita del uovo spettacolo prodotto dall’associazione, Humanitas.

HUMANITAS – DAL LIBRO ALLO SPETTACOLO

«Facciamo teatro per dialogare con la gente – racconta Lia Locatelli, direttore artistico di M.Art.e, autrice e regista di Humanitas – Il dialogo con il pubblico a teatro è realtà e si avvale dei diversi linguaggi della modernità, anche ipertecnologici con videoproiezioni e tracce auto che interagiscono con gli attori e con il pubblico grazie alla regia tecnica di Nicolò Maggio e alla sua grande esperienza che spazia dal Teatro alla Scala di Milano alle dirette di tv nazionali di Rai Sky e Mediaset».

Così lo spettacolo Humanit-as parla delle persone con le persone, a partire dalle loro allergie. I protagonisti sono in una sala d’attesa, attendono di parlare con un medico. Aspettando con fiducia una risposta che potrebbe non arrivare, come Godot, iniziano a raccontare le loro esperienze a riconoscesi ciascuno nella solitudine dell’altro, mettendo a confronto bizzarre e personalissime soluzioni al problema dell’allergia.

«È uno spettacolo comico, molto divertente, ricco di flashback cinematografici e situazioni oniriche, fino al colpo di scena finale», afferma Locatelli.

A svelare qualche retroscena è invece Sabrina De Federicis, autrice romana del libro Butta via i fazzoletti – Scegli di curare l’allergia, non di addormentarne i sintomi», che ha ispirato lo spettacolo Humanitas.

ALLERGIE TRA STORIA ARTE E CURA

«Circa il 25% delle persone soffre di allergia, ma in pochissimi sanno che dalle allergie si può guarire», afferma De Federicis, che lavora in campo farmaceutico e ha scritto il libro proprio per divulgare questa consapevolezza, in modo divertente.

«Come madre di un bambino fortemente allergico alle graminacee che oggi è un ragazzo cui piace stendersi sui prati in primavera, so che le persone allergiche si sttopongono a una serie di privazioni. Ad esempio fare sport all’aria aperta, giocare coi peluches o avere animali da compagnia. Davvero, come racconto nel libro e come succede nello spettacolo, c’è chi si è inventato delle lumache da compagnia pur di avere un animaletto domestico», racconta.

Da qui l’idea di condensare in un libro le esperienze solitarie più bizzarre, romanzandole con allegria per trasformarle in una narrazione collettiva che diventa sapere, consapevolezza: «È un esercizio fondamentale perché conoscere dona la libertà di scegliere e portare cambiamenti», aggiunge l’autrice. Grande aspettativa in questo senso arriva dalla postfazione del libro, firmata dall’ormai deputato Paolo Ciani, che ha creato un gruppo di lavoro alla Camera per la stesura di un Patto su cura e diritti per per le persone con difficoltà respiratorie allergiche.

«Trovo meraviglioso che un libro appena pubblicato prenda vita a teatro – commenta Denise Cumella, cofondatrice di Libri d’impresa, editore di Gallarate che ha pubblicato, tra gli altri, anche Butta via i fazzoletti – Questo libro parla di allergia, che è una patologia in crescita, ma lo fa con ironia e speranza, creando le basi per condividere saperi, pensieri, soluzioni, relazioni e bellezza».