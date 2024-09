La moda senza tempo è a Gallarate

Dal vintage al moderno. Affari imperdibili per tutti i gusti

Dal 15 al 22 settembre, da L’usato che non c’era in via Cappuccini 6 a Gallarate, la

MODA è SENZA TEMPO

Un settimana di saldi esclusivi e affari imperdibili su abbigliamento vintage, grandi marchi e ultime tendenze, a prezzi imbattibili.

L’usato che non c’era è un megastore nato a Gallarate nel 2018, con l’intento di rivendere oggetti usati o vintage meticolosamente selezionati, esposti in modo ordinato e suddivisi in categorie ben definite: abbigliamento vintage firmato, suppellettili da cucina, mobili antichi e rustici, giocattoli vintage e tanti altri oggetti, tutti da scoprire.

Un luogo dove gli oggetti riprendono vita, grazie alla trentennale esperienza dei titolari, abili ed esperti antiquari e restauratori, nel campo dal 1984, che sapranno guidarvi durante la vostra esperienza di visita, accompagnando ogni vostro acquisto con competenza e mettendo a disposizione un servizio di consegna attento, che può far arrivare a casa vostra senza danni, anche gli oggetti più fragili.