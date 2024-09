“I mercatini di via Manzoni”, domenica 15 settembre a Gallarate

Un’occasione per riscoprire e valorizzare Via Manzoni, che si animerà di voci, colori e profumi, creando un ambiente accogliente e familiare, perfetto per una passeggiata domenicale

Il NAGA in collaborazione con Ascom Gallarate, Fiera Artigiani di Malpensa Meetings e con il patrocinio del Comune di Gallarate, propone

I MERCATINI DI VIA MANZONI

Domenica 15 settembre dalle 10 alle 18, Via Manzoni si trasformerà in un vivace e colorato mercatino, un evento imperdibile per tutta la comunità.

Questo evento rappresenta un’occasione straordinaria per esplorare e acquistare creazioni uniche, tutte realizzate dagli hobbisti locali, che metteranno in mostra la loro passione e maestria artigianale. E per scoprire tutte le attività commerciali della Via.

Via Manzoni, una delle vie più storiche e suggestive della città, sarà la cornice perfetta per questa giornata all’insegna della creatività e della tradizione.

Il Mercatino, composto da circa 30 espositori, offrirà una vasta gamma di prodotti fatti a mano: dai gioielli personalizzati agli oggetti decorativi, dai capi d’abbigliamento unici alle piccole opere d’arte; ogni bancarella racconterà una storia di passione e dedizione.

L’evento è reso possibile dalla collaborazione tra le attività artigianali e quelle commerciali locali.

Gli organizzatori ringraziano in particolare gli sponsor dell’evento: BCC Gallarate, VisionOttica da Luca, Chatwin, Sun System, Immobiliare LV, La Bottega del Pesce, Ristorante Také, Ristorante Mammà, Pasticceria Godo, Barberini, Artheco, Pastorelli e Lovati.

Un’occasione per riscoprire e valorizzare Via Manzoni, che si animerà di voci, colori e profumi, creando un ambiente accogliente e familiare, perfetto per una passeggiata domenicale.