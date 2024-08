A Villa Hermann “la magia dell’impressionismo”, atmosfere d’Ottocento a Somma Lombardo

Nel weekend del 14 e 15 settembre 2024, Villa Hermann a Somma Lombardo diventerà il palcoscenico di un affascinante viaggio nel tempo, con l’evento “La Magia dell’impressionismo”.

Organizzato dall’associazione culturale “Quelli del ’63”, questo evento promette di far rivivere le atmosfere di fine Ottocento, trasportando i visitatori in un mondo di arte e natura ispirato ai grandi maestri dell’Impressionismo come Manet, Monet, Renoir e Braquemond.

Un tuffo nel passato

Immaginate di passeggiare nei giardini che hanno ispirato alcuni dei più celebri artisti del passato, di immergervi in un’atmosfera d’altri tempi dove scrittori, artisti e aristocratici trascorrevano il loro tempo in cerca di pace e tranquillità, immersi nella natura. L’evento offre l’opportunità unica di vivere un’esperienza “en plein air”, proprio come facevano gli Impressionisti, con una passeggiata ricca di emozioni, il tutto in modo completamente gratuito.

Chi sono “Quelli del ’63”?

L’associazione culturale “Quelli del ’63” è nata dalla passione di un gruppo di amici uniti dall’amore per la cultura e la voglia di condividere momenti di convivialità. Il loro scopo principale è creare contesti che permettano di vivere esperienze sociali in modo profondo, studiando nei minimi dettagli ogni aspetto per trasportare i visitatori in epoche passate. Ogni evento organizzato dall’associazione è un’occasione per rivivere momenti storici, donando attimi di leggerezza e spensieratezza in un mondo sempre più frenetico.

Un evento da non perdere

Se siete appassionati d’arte o semplicemente curiosi di immergervi in un’epoca diversa, non lasciatevi sfuggire questa occasione. “La Magia dell’Impressionismo” è un evento ad ingresso libero che vi permetterà di vivere un’esperienza unica, tra arte e natura, nel suggestivo scenario di Villa Hermann.