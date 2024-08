“La Stracamagnada” una passeggiata culturale e gastronomica tra Germignaga e Brezzo di Bedero

Domenica 15 settembre la Pro Loco di Germignaga ha in programma la nona edizione de

La Stracamagnada

giornata tra i gusti e i piaceri locali

Passeggiata culturale-gastronomica lungo un percorso di 8 km, di media difficoltà (consigliabile a bambini sopra i sei anni), da Germignaga a Brezzo di Bedero con ritorno a Germignaga, attraverso boschi e paesaggi incantevoli.

Cinque punti di ristoro con prodotti tipici locali a volontà

Colazione sul Terrazzone al Lago

Visita alla canonica di Brezzo di Bedero

Visita alla linea Cadorna

Visita alla facciata della chiesa di San Giovanni e alla contrada “Cantun”

Alla manifestazione possono partecipare massimo 300 persone e le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 19 di venerdì 13 settembre.

Ritrovo dalle ore 8.00 con partenza dalle 8.30 alle 10.00 e arrivo massimo ore 14.30, presso il tendone dell’area feste al “Boschetto” di Germignaga (posteggio nel vicinissimo piazzale “Carrefour”).

Il percorso

La camminata si svolge partendo area feste al “Boschetto”, con il primo ristoro che sarà servito in caso di bel tempo, sul terrazzone della Colonia con una splendida vista lago.

La prima parte del percorso attraverserà una parte del centro storico per immettersi nel sentiero “Alto Verbano” che sale lungo il torrente San Giovanni nei boschi tra Germignaga e Brezzo di Bedero.

Appena entrati nel bosco, dopo una decina di minuti si arriva al pianoro denominato “Bosco delle Fate” che tanto incuriosisce i bambini e non solo.

Proseguendo nel Bosco tra la frescura dell’ombra della vegetazione, si giungerà nell’abitato di Brezzo di Bedero. Si potrà apprezzare la magnifica vista sul Lago Maggiore dal belvedere “Pasque” per poi salire alla Canonica che sarà visitabile. I partecipanti potranno approfittare degli assaggi di formaggi e salumi proposti dall’Azienda Agricola “Il Vallone” al secondo ristoro.

Proseguendo si giungerà nell’area della Linea Cadorna con possibilità di visite guidate alle fortificazioni della seconda guerra mondiale ripulite e rese agibili dagli volontari del gruppo “Noi della Cadorna”. Qui il terzo ristoro, proporrà un esempio di rancio militare con la rinomata “trippa”.

Il percorso scende poi verso Germignaga dove si potrà visitare la facciata della chiesa di San Giovanni Battista (novità 2024), dove sono stati recentemente operati lavori di restauro, a cura dell’associazione “ra Fiùmm”.

Proseguendo si entrerà nel rione storico del “Cantun” dove amici e abitanti dello stesso offriranno ai partecipanti, deliziose bruschette.

Infine scendendo si arriverà all’area feste del “Boschetto” dove i collaboratori della Pro Loco prepareranno la pasta alla boscaiola per tutti. Dulcis in fondo “assaggio del croccante tipico di GERMIGNAGA”.

(SCARICA QUI LA LOCANDINA DEL PERCORSO)

Quote di partecipazione

adulti 14 euro

ragazzi nati dopo il 2011, 6 euro

gratis per i bambini nati dopo il 2017

Le iscrizioni pervenute dopo il 13 settembre prevedono una quota maggiorata a euro 20 per gli adulti.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo scaricabile qui e versare la quota di iscrizione

Il modulo può essere

inviato via mail all’indirizzo germignagaproloco@gmail.com

consegnato a MiniBar via Cadorna o Cartoleria Edicola via Cadorna 21 a Germignaga, con relativo versamento in contanti o copia di disposizione di bonifico

Modalità di pagamento

In contanti, alla consegna dell’iscrizione

A mezzo bonifico bancario, IBAN IT76K0538750290000042652032 (Bper Banca Spa, filiale di Germignaga)

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a germignagaproloco@gmail.com