Ad Azzate arriva il festival Terra e Laghi con “C’era due volte un re”

Appuntamento ad Azzate con il festival teatrale Itinerante “Terra e Laghi”. Domenica 15 settembre all’oratorio lo spettacolo “C’era due volte un re”.

Teatro di narrazione, figura e musica dal vivo

Siete pronti a partire per una fantastica avventura? Uno spettacolo che parla di emozioni, desideri e paure da affrontare per crescere in armonia. Attraverso il teatro di narrazione, la musica dal vivo e il teatro di figura due attori porteranno i piccoli e grandi spettatori nell’affascinante mondo dei cantastorie.