A Cuvio una maratona musicale tra strumenti, secoli e luoghi

Nell’opinione che non ci sia un limite nello sviluppare nuove idee, MusiCuvia ha evoluto la sua consueta Maratona in un suggestivo viaggio attraverso generi musicali, strumenti, gruppi e persino luoghi. Domanica 15 settembre con inizio alle 16.15 nel Parco di Cuvio, il Clan Zingaro-Gipsy Duo (foto) – formato dai milanesi Daniele Gregorin (chitarra e voce) e Nadio Marenco (fisarmonica) – condivideranno la passione per swing e jazz in salsa gipsy attraverso il gusto della melodia di Renato Carosone, Fred Buscaglione, Roberto Murolo, Paolo Conte e tanti altri.

Un’inebriante miscela di umorismo, folklore ed energia sconfinata. Alle 16.45 l’evento prende una nuova svolta con una prima briosa selezione di grandi classici da Piazzolla ad Armstrong interpretati da Emanuela Bianchi (violino) e Roberta Parmigiani (violoncello) membri del Trio artÈ, nato 9 anni fa in seguito alla collaborazione con Expo 2015.

Alle 17.00 il pubblico è invitato continuare la maratona all’interno del Teatro di Cuvio dove la pianista Merlena Terlizzi, terza componente di Trio artÈ, si unisce alle due colleghe proponendo brani di “new concept”, che unisce il classico ad altri generi musicali come pop, leggera e sperimentale, creando un contatto profondo con il pubblico.

Infine, alle 17.30 la staffetta musicale passerà nelle mani di Maria Clementi – docente di pianoforte al Conservatorio di Gallarate, con un ricchissimo curriculum di concerti dall’Europa al Giappone e di registrazioni per le maggiori case discografiche – per dirigersi verso il traguardo con due autori che ci porteranno lontano: dall’esotismo novecentesco di Claude Debussy alle poliedriche fantasie del jazzista fusion Chick Corea.

A conclusione di questa vera e propria performance atletico-musicale, ogni partecipante merita una medaglia per aver dedicato la sua attenzione alla musica in queste due ore. Per rinvigorire le forze e rinfrescare le menti, alle ore 18.15 la ProLoco di Cuvio offrirà uno dei suoi famosi rinfreschi, che permetterà alla comunità musicuviana un momento conviviale di allegro confronto. Nella sua nuova veste di associazione, MusiCuvia si sviluppa attorno alla vita culturale della Valcuvia.

Gode del sostegno dei Comuni di Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cuvio, Rancio Valcuvia, Cuveglio e Orino, delle ProLoco di Arcumeggia, Gemonio, Azzio e Cuvio, della SOMS di Caldana, della Comunità Montana Valli del Verbano, dell’Associazione Culturale Valcuvia ed del Pargolario di Cuvio. La rassegna è possibile anche grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, avendo vinto il Bando “Arte e Cultura 2024”. Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Perché in Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

MARATONA MUSICALE Domenica 15 settembre Parco Comunale di Cuvio dalle 16.15, Teatro di Cuvio dalle 17.00 (In caso di maltempo, tutto nel Teatro)

Sito web: www.musicuvia.com