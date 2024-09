Visevar Fest 2024: un weekend di musica, cibo e divertimento a Castelseprio

Via alle danze per l’evento che prevede tre giorni di festa, concerti e prelibatezze gastronomiche. Domenica spazio anche ai giochi per i più piccoli

Castelseprio si prepara a festeggiare con il Visevar Fest 2024. L’evento, organizzato dall’Associazione La Cadrega, aprirà le sue porte con una serie di concerti che spazieranno tra diversi generi musicali, promettendo qualcosa per tutti i gusti. Non mancheranno gli stand gastronomici che offriranno una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni palato.

L’evento, che si terrà in via Lario 3, nei giorni dal 13 al 15 settembre trasformerà il paese in un centro di divertimento e cultura; nella giornata di domenica dedica anche ai più piccoli, con una serie di giochi e attività pensati per intrattenere i bambini e farli divertire in sicurezza.

Tra gli artisti più attesi nella giornata di venerdì ci saranno i “Discomania”, una band composta da sei elementi e due ballerine, che si esibiranno con uno show formato da coreografie accattivanti, cambi scenici, e un gran finale di grande spettacolo all’insegna della musica di tutti i tempi.

Sabato si esibiranno invece i “Wings Along Road”, un gruppo di musica country italiano ben affermato con sede a Milano. La formazione è composta da Stefano Michensia (voce solista, banjo), Andrea Mastropasqua (chitarra, voce), Nicolò Morlacchi (basso, voce), Simone Murru (chitarra, voce) e Alessandro De Giorgio (batteria). Domenica infine divertimento con la cover band de “I Vandali”.

Il programma dell’evento sarà il seguente:

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

ORE 19.00 – Apertura Stand Gastronomico

ORE 21.00 – Concerto con i Discomania

SABATO 14 SETTEMBRE

ORE 19.00 – Apertura Stand Gastronomico

ORE 21.00 – Concerto con i Wings Along Road

DOMENICA 15 SETTEMBRE

ORE 12.00 – Pranzo / Apertura Stand Gastronomico

DALLE ORE 13:00 – I giochi di una volta: 30 giochi di una volta in via Lario

Divertimento per grandi e piccini

DALLE ORE 14:30

Estrazione lotteria presso lo stand gastronomico: il ricavato sarà devoluto all’associazione Fuck The Cancer

ORE 19:00 – Apertura stand gastronomico

ORE 21.00 – Tutti in pista con i Vandali cover band