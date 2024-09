“Ode a Maria”, musica e arte a Gallarate per sostenere la casa per senzatetto

Musica e arte in basilica Santa Maria Assunta a Gallarate: una “Ode a Maria”, nella serata di venerdì 13 settembre, a distanza di quattro anni dal voto con cui la comunità cristiana di tutta la città ha fatto voto di protezione dal Covid, impegnandosi a sostenere la nascita di una casa per le persone in difficoltà.

A distanza di quattro anni la “Casa di Sant’Eurosia” è diventata realtà, accoglie senzatetto e persone che stanno attraversando una fase complicata della loro vita. E la comunità cristiana rinnova il voto d’impegno di carità.

“Ode a Maria” è uno spettacolo (allestito in collaborazione con Centro Culturale Teatro delle Arti) che unisce la musica, il canto, la recitazione.

In Basilica risuoneranno le note dell’arpa di Elisa Sargenti e il flauto di Sonia Formenti, il canto di Rachel O’Brien farà da contrappunto al racconto della voce recitante di Elda Olivieri.

Il momento in basilica servirà appunto anche a promuovere le attività dell’Associazione Santa Eurosia, per la Casa di Eurosia e per il Ristoro del Buon Samaritano, la mensa gratuita di mezzogiorno già attiva da anni.

Appuntamento venerdì 13 settembre alle 21.