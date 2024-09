Qual è lo strumento musicale che avete sempre voluto suonare? Potete provarlo a Gorla Minore ad Amusing Park

Ci sono sogni di bambino che restano incisi nell’anima e, in fondo, non passano mai. Ad esempio quello di provare a suonare uno strumento musicale.

Prima si è ragazzini e la scelta non dipende da noi, poi si cresce e, anche diventando adulti, per imbarazzo non osiamo iscriverci ad un corso: il sogno del clarinetto resta lì, impolverato ma presente.

Se qualcuno avesse mai desiderato cimentarsi a suonare uno strumento musicale, potrà farlo nel fine settimana ad Amusing Park, l’evento che animerà il parco Durini a Gorla Minore grazie al Centro musicale Cittadino Carlo Ronzoni.

Un ricco programma con musica e spettacoli

I musicisti della “banda del paese” si sono messi anche quest’anno alla regia di una manifestazione che è pronta a riunire il paese all’insegna della spensieratezza e della musica. Questo il loro messaggio di presentazione:

Torna per il quinto anno Amusing Park: due giorni di musica, spettacoli, cibo e attività a cui vi abbiamo abituati, ma con nuovi colori, nuove esperienze e nuovi suoni. L’edizione di quest’anno vi farà risvegliare i sensi, ci saranno musicisti emergenti a rotazioni sul palco, jam session ad allietare la vostra cena, arte visiva e performativa per chiudere con il dj set. Sarà possibile provare a suonare i nostri strumenti musicali e chiedere informazioni sui corsi in partenza a breve.

Domenica vi faremo rigenerare, divertire, giocare e soprattutto passare tempo di qualità nel nostro parco. La domenica partiremo con lo Yoga, proseguebdo con bazar dei bimbi, spettacoli di magia e accompagneremo infjne il vostro aperitivo con il concerto del Centro musicale Carlo Ronzoni. Il tutto coinvolgendo alcune associazioni del paese tra cui Contemporaneamente DANZA, Pandora, Associazione Anima e il comitato Palio. Quest’anno avremo un format tutto nuovo, con tanta musica e nuovi artisti con i musicisti del centro Musicale in una nuova veste.

Domenica alle 19 le premiazioni del Palio

Ad arricchire ulteriormente il fine settimana, un momento che coinvolgerà tutto il paese: la premiazione del Palio cittadino, terminato lo scorso luglio con la vittoria del rione Desertu.

Il Comitato Palio ha già chiamato a raccolta giocatori e tifosi per celebrare una manifestazione che dopo un’assenza di decenni, ha conquistato Gorla immediatamente: nel giro di due anni si è diffusa una vera e propria “febbre da Palio”. Il sindaco Fabiana Ermoni e il presidente del Palio, Massimo Lavazza, sono pronti a dar vita a questo atteso momento ufficiale.

A colorare il parco Durini non ci sarà soltanto l’arancione del rione vincente, ma anche i rioni Füntanin, Üona e Barsanela hanno invitato i cittadini ad indossare magliette, portare bandiere e festeggiare tutta Gorla Minore.