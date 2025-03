Gorla Minore dice addio al dottor Giulio Bollini

Aveva 73 anni e tutti in paese lo conoscevano, grazie al suo lavoro, ma non solo. Si è spento il dottor Giulio Bollini, medico di base per decenni a Gorla Minore.

Nel suo ambulatorio nei pressi del parco Durini ha curato e assustito i tanti pazienti che per anni ne hanno ammirato la professionalità e quel sorriso cordiale, che non mancava mai sul suo volto.

«Era scrupoloso, attento, paziente e sempre gentile con tutti»: questi solo alcuni degli aggettivi a lui riservati dai suoi vecchi pazienti e dai tanti amici, che oggi lo piangono insieme ai familiari.

La notizia si è diffusa in tutto il paesino della Valle Olona e nei comuni limitrofi, dove Bollini era conosciuto e stimato.

I funerali si terranno giovedì 27 marzo alle 10.15 in chiesa San Lorenzo a Gorla Minore.