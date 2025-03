La francese Olivia Coulet mette la prima firma sulle gare internazionali di Gorla Minore

L’amazzone francese Olivia Coulet è la prima vincitrice delle prove internazionali di equitazione organizzate a Gorla Minore negli impianti dell’Equieffe Equestrian Centre. Coulet si è aggiudicata la gara H135 CSI1* superando un nutrito gruppo di concorrenti, ben 59 quelli iscritti.

La forte francese ha concluso la propria prova con un percorso senza errori in sella a Kampella GP du Bois Madame, cavallo nato in Belgio nel 2016: il binomio ha completato la gara con un tempo di 56″49 precedendo di un soffio (56″74) un altro francese, Jean Luc Mourier con Drinker.

Il podio è stato infine completato dalla svizzera Adriana Berrada con Hamar, nel tempo di 56″80. La vittoria di Coulet assume ulteriore prestigio se pensiamo che la francese si è piazzata anche al quinto posto (alle spalle di Vincent Mourier su My Uno des Pouplis), questa volta in sella a Delly de Riverland in 59″17.

Il migliore degli italiani è stato Davide Vitale, sesto classificato con Chadewka PS, autore di un giro in 59″19 con il quale ha preceduto un altro azzurro, Michol Del Signore (con Kalypso d’Ocq) in 59″52. Top ten anche per l’atteso cavaliere brasiliano Yuri Mansur su Glinka de la Treille che parteciperà anche alle competizioni del CSI4*. Poi secondo piazzamento (nono posto) per Adriana Berrada con Jupiler e decima piazza per l’ennesima francese, Emma Bodier (61″08).