I grandi dell’equitazione in arrivo a Gorla Minore per un poker di eventi internazionali

Quello tra il Varesotto e il mondo dei cavalli è un legame da sempre molto profondo che, di volta in volta, viene rinnovato grazie all’intraprendenza degli addetti ai lavori del settore. È il caso dell’Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore che dal 26 marzo ospiterà una serie di concorsi internazionali di salto ostacoli presentati lunedì 17 marzo nella cornice delle Ville Ponti.

Non un caso, quello della sede di presentazione, visto che le manifestazioni equestri godono del sostegno della Camera di Commercio attraverso la Varese Sport Commission, il progetto varato da alcuni anni per favorire il turismo legato agli eventi sportivi. Il cavallo – è stato ricordato – può essere un veicolo per la promozione del territorio, tanto più in una provincia come la nostra, denominata “Piccola Irlanda italiana” nel mondo degli sport equestri.

Il centro di Gorla si appresta dunque a ospitare ben tre eventi di alto livello, indicati come CSI 4* (Concours Saut International – 4 stelle su un massimo di 5): il primo, come detto, andrà in scena tra il 26 e il 30 marzo; i due successivi sono fissati tra il 2 e il 6 aprile e tra il 14 e il 18 maggio. A questi si aggiunge un ulteriore concorso CSIO3* (Concours Saut International Officiel) che fa parte delle European Equestrian Federation Series: in questo caso si tratta di una gara internazionale che prevede gironi di qualificazione, semifinali e finale. L’Italia, vincitrice del torneo nel 2024, ospiterà la prima tappa di qualificazione proprio all’Equieffe Equestrian Centre.

A parlare del centro e delle imminenti attività alle Ville Ponti è stato il patron di Equieffe, Emanuele Fiorelli, già campione in sella con un passato agonistico che gli ha permesso di partecipare a ben 24 Coppe delle Nazioni con la squadra italiana di salto ostacoli.

Una volta conclusa la carriera agonistica, nel 2011 Fiorelli ha acquistato un centro ippico a Gorla Minore e lo ha trasformato in una struttura di primo piano, con quattro campi gara in sabbia silicea all’aperto, due indoor e un campo gara in erba. Ed è in questo scenario che sono attesi molti dei maggiori specialisti europei, pronti a dare spettacolo e a infiammare il pubblico.