Gioia varesina in Olanda: la squadra di “Anima” trionfa alla Color Guard 2025

Soddisfazioni dal Varesotto alla Color Guard Nederland Championship, campionato internazionale di marching band svoltosi lo scorso 29 marzo a Eindhoven, nei Paesi Bassi. La squadra dell’Associazione Culturale Musicale Anima ha conquistato il primo posto nella categoria “Regional A” con lo spettacolo “Beetlejuice”, ispirato al celebre film di Tim Burton.

Un risultato di grande prestigio per il gruppo con sede a Gorla Minore e attivo anche nei comuni di Fagnano Olona e Venegono Inferiore, che da anni lavora per far conoscere e crescere il movimento delle marching show band sul territorio. Dopo il secondo posto ottenuto nelle fasi preliminari, la formazione di Anima sono riuscite a ribaltare la classifica in finale, totalizzando un punteggio di 80,72 e salendo così sul gradino più alto del podio.

Il merito va a un lavoro corale costruito con cura: dai sette performer in campo e un “Beetlejuice” protagonista, alla direzione artistica firmata dai coreografi inglesi Darren Darton ed Emma Copp, affiancati da Andrea Rigolio ed Elena Maghella, con il contributo coreutico di Rosalba Vespa e Filippo Iadanza. Un team affiatato, che ha saputo unire creatività scenica, rigore tecnico e passione.

Il progetto Anima, attivo dal 2015 a livello internazionale, dimostra oggi tutta la maturità della sua “seconda generazione”: ragazze cresciute nel vivaio junior dell’associazione e accompagnate da un gruppo di istruttori in costante formazione. Tra loro anche Carolina Iadanza e Angelo Marchione, protagonisti sul campo. A supporto anche Lulu Yu, membro dei Sensation Performance Ensemble olandesi, che ha recentemente guidato una clinic tecnica per il gruppo varesino.



Oltre allo spettacolo sul campo, Anima si distingue per una struttura organizzativa capace di curare ogni dettaglio: dalle divise alle bandiere, dalle scenografie alla logistica delle trasferte, fino alla promozione e allo sviluppo di nuovi progetti.

Il prossimo appuntamento sarà il Color Guard and Percussion Day, in programma sabato 26 aprile al Palameda di Meda alle ore 20.30. Sarà l’occasione per rivedere lo show vincente “Beetlejuice” e scoprire nuove formazioni emergenti, tra cui il gruppo junior di Anima con il debutto del loro spettacolo “Rolling”.