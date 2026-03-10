Tragico incidente nella notte a Gorla Minore, morto un 56enne
L'uomo è caduto dalla sua moto in via Vittorio Veneto: inutili i tentativi dei soccorritori
Un uomo di 56 anni è morto nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo a causa di un incidente stradale avvenuto a Gorla Minore poco dopo le 2,30.
Secondo fonti sanitarie l’uomo sarebbe caduto violentemente dalla moto sulla quale stava percorrendo via Vittorio Veneto: l’impatto è stato fatale. Sul luogo dell’incidente sono giunte un’ambulanza da Busto e l’automedica da Varese ma per il 56enne non c’è stato niente da fare: è deceduto sul posto.
I rilievi e le indagini sono a carico dei Carabinieri di Saronno.
Articolo aggiornato alle 7,15
