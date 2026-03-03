Fino al 6 marzo al Collegio Rotondi di Gorla Minore si celebra il valore della lettura

“Ti piace leggere?”

A questa domanda – semplice, ma spesso capace di creare mondi e momenti di forte intesa – hanno risposto gli studenti del collegio Rotondi di Gorla Minore.

In occasione della Settimana Del Libro, infatti, hanno lavorato unendo fantasia e passione per la carta stampata, creando qualcosa di unico.

Schiacciando forse l’occhiolino all’epoca di Instagram, dove gli hobby sono diventati anche scelte da esibire e condividere, i ragazzi dell’antico istituto Paritario, hanno scelto di diventare protagonisti: ognuno ha scattato una foto di sé insieme ai libri, trasformando la lettura in un ritratto personale.

Non si tratta soltanto di fotografie, ma di incontri. In ogni scatto c’è uno sguardo, un’emozione, un frammento di identità. C’è chi ha scelto classici intramontabili, chi romanzi contemporanei, chi libri letti a scuola, chi fantasy capaci di aprire mondi inattesi. Ogni immagine racconta una relazione unica tra lettore e libro: complicità, curiosità, rifugio, scoperta.

Attraverso l’obiettivo, i volti degli studenti si affiancano alle copertine, creando un dialogo silenzioso, ma potente. Il libro non è più solo un oggetto, ma diventa parte dell’esperienza personale, quasi un’estensione del proprio pensiero e della propria sensibilità.

La scelta del libro, la posa, l’ambientazione: tutto parla di chi legge. C’è chi ha preferito la biblioteca, chi un angolo all’aperto, chi uno spazio intimo e raccolto, chi la propria cameretta. Ogni fotografia si trasforma in un un messaggio potente: LEGGERE E’…

Esposte nella chiesa di San Maurizio, le immagini costruiscono una galleria di storie nella storia…una storia che continua.

Gli studenti, attraverso le foto dei compagni, potranno scoprire nuovi mondi e nuove ispirazioni: la mostra diventa così uno spazio di dialogo e di comunità!

Con “Leggere è…”, il Collegio Rotondi celebra la Settimana del Libro in modo autentico e partecipato, perché leggere non è solo sfogliare pagine, è anche lasciarsi fotografare insieme alle proprie passioni, è dare un volto alle parole, è raccontare chi siamo attraverso ciò che scegliamo di leggere.

La bellezza di questa mostra si amplifica grazie alla sua realizzazione che ha visto coinvolti 700 alunni con i loro docenti e i loro coordinatori didattici, a partire dalla scuola dell’infanzia fino ai licei e all’istituto professionale: la meraviglia della collaborazione e della condivisone rende unico questo allestimento. Ognuno, come un pezzetto di un puzzle, ha dato il suo contributo perché “Leggere è… esserci!”.