A Besozzo torna per il terzo anno il campionato nazionale GP MTB

L’ASD Cross Country dei Parchi, dopo un anno di lavoro, vede riconosciuto il proprio impegno sui campi di gara con l’assegnazione del Campionato Nazionale ACSI per la disciplina XC; l’amministrazione comunale di Besozzo (VA) per il terzo anno consecutivo crede nel progetto sportivo della ASD dando così l’opportunità a tutti gli amatori della MTB di partecipare ad una gara di alto livello.

Il 15 settembre 2024 si disputerà il 3° GP MTB di Besozzo, valido come campionato nazionale ACSI XC 2024. Evento ad importanza nazionale con l’attribuzione diretta delle maglie a titolo di CAMPIONE NAZIONALE MTB A.C.S.I 2024, agli atleti classificati e l’inserimento nella classifica italiana. Sarà anche evento ad importanza provinciale con l’attribuzione dei punti per l’aggiudicazione delle maglie di CAMPIONE PROVINCIALE MTB A.C.S.I 2024 VARESE.

E non solo l’evento sarà una tappa del circuito di complessive 7 manifestazioni, e gli atleti partecipanti potranno acquisire i punti necessari per la premiazione finale del “Cross Country dei Parchi” edizione 2024.

Il 3° GP Mtb Besozzo prevede un tracciato di circa 7,5 km, con un dislivello positivo di 200 metri, da ripetersi più volte a seconda della categoria di appartenenza;

Si comunicano le seguenti modifiche: 4 giri anziché 5, 32 km anziché 38 complessivi, numero giri a scalare a seconda della categoria di appartenenza.

Il percorso per circa il 90% sarà boschivo ed è suddiviso in 3 zone: la prima parte è quasi completamente in salita, con un breve single-track. La seconda zona è per lo più in discesa, tra single-track, rock-garden e strada sterrata. La terza area comprende un misto tra “sali e scendi” di vario tipo, tra cui due salite tecniche, tratti in piano e discesa per poi arrivare all’ultima salita situata all’interno di una pineta con fondo misto terra/radici, che riporterà al traguardo. Dopo la parte competitiva è previsto il famoso “terzo tempo”: la Pro Loco di Besozzo sarà a pronta ad attendere atleti e spettatori con stand gastronomico ed il pasta-party, durante il quale si svolgeranno le premiazioni con la consegna delle maglie di campione italiano MTB ACSI 2024.

Il Comune di Besozzo (VA) e l’ ASD Cross Country dei Parchi saranno pronti ad accogliere, atleti e spettatori il 15 settembre, già a partire dalle h 7,30. Gradito ospite della giornata ciclistica Elco Volpi coordinatore del comitato regionale dell’Acsi della Lombardia .

COORDINATE

DATA : 15 Settembre 2024

DOVE: Besozzo (VA) – Via Mazzini 2

RITROVO: a partire dalle H 7,30 (verifica tessere ed ultime iscrizioni)

PARTENZA: H 10,15 (suddivisione per categorie regolamento ACSI)

PERCORSO: 32 km (4 o 3 giri a seconda della categoria di appartenenza – regolamento ACSI)

ISCRIZIONI: www.real-time.it

fino a venerdì 13/09/24 – 20,00€

Domenica 15/09/24 – 25,00 € sul posto

CHIP CRONOMETRAGGIO INCLUSO