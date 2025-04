Varesina e Castellanzese si affrontano in un derby con in palio punti pesanti

Domenica 6 aprile alle 15 andranno in scena le dieci partite della trentaquattresima giornata del Girone B di Serie D. A Venegono Superiore ci sarà il faccia a faccia tra Varesina e Castellanzese, una partita con un’altissima posta in palio per entrambe le compagini, perché in queste ultime cinque partite ogni singolo punto può fare la differenza per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

VARESINA-CASTELLANZESE

La Varesina scenderà in campo per tornare a fare i tre punti dopo il mezzo passo falso di Crema (2-2), che ha allontanato le Fenici dalla vetta che ora dista 5 punti, in virtù della vittoria dell’Ospitaletto sul Desenzano. Oltre a puntare al primo posto, i rossoblù devono guardarsi alle spalle per mantenere il piazzamento playoff, visto che la Casatese Merate ha vinto nel recupero di mercoledì contro il Sangiuliano City e ha agganciato Varesina e Pro Palazzolo a 59 punti, lasciando il Desenzano (57), momentaneamente fuori dalle prime cinque. La vittoria della squadra allenata da mister Giuseppe Commisso è stata d’aiuto per la Castellanzese, perché ha mantenuto i neroverdi a -1 dalla formazione di San Giuliano Milanese.

La formazione neroverde in queste ultime cinque partite dovrà dare il massimo per cercare di ottenere i punti necessari per la salvezza diretta e per farlo la squadra di mister Amedeo Mangone dovrà affrontare le grandi squadre come Varesina, Caratese e Desenzano senza avere timori reverenziali, per cercare di recuperare terreno nei confronti delle dirette concorrenti come il Sangiuliano City (-1) e il Vigasio (-3), oppure distanziare due tra Fanfulla, Magenta e Ciliverghe di almeno 8 punti. Nella gara di andata la partita terminò con un pareggio per 0-0.

34° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Magenta, Desenzano – Ciliverghe, Chievo – Casatese, Fanfulla – Ospitaletto, Caratese – Crema, Pro Palazzolo – Arconatese, Pro Sesto – Club Milano, Sangiuliano City – Nuova Sondrio, Sant’Angelo – Vigasio, VARESINA – CASTELLANZESE

CLASSIFICA

Ospitaletto 64, Caratese 61, VARESINA, Pro Palazzolo e Casatese 59, Desenzano 57, Chievo 50, Sant’Angelo e Breno 44, Pro Sesto 43, Crema e Club Milano 42, Nuova Sondrio 41, Vigasio 38, Sangiuliano 36, CASTELLANZESE 35, Fanfulla 30, Ciliverghe 29, Magenta 28, Arconatese 25