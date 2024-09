Festa di San Grato 2024: una settimana di celebrazioni e tradizioni a Bobbiate

La Festa di San Grato, uno degli appuntamenti più attesi della comunità di Bobbiate, è pronta a tornare con un programma ricco di eventi dal 8 al 15 settembre 2024. Organizzata dalla parrocchia di San Grato, questa settimana di celebrazioni unisce momenti religiosi, attività ludiche e proposte gastronomiche, coinvolgendo persone di tutte le età.

Il Programma

Domenica 8 settembre

La festa prenderà il via alle ore 20:30 con la recita del Santo Rosario presso la Grotta della Madonnina, un momento di raccoglimento che aprirà ufficialmente i festeggiamenti.

Lunedì 9 e martedì 10 settembre

Le serate di lunedì e martedì prevedono la celebrazione della Santa Messa, rispettivamente in via Zonda e via Fermi (lunedì alle 20:30) e presso la Famiglia Ozzella in via Colorni (martedì sempre alle 20:30), confermando il forte legame tra la comunità e le sue radici religiose.

Mercoledì 11 settembre

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un’importante ricorrenza: alle 18:00, si celebrerà una messa speciale con la presenza di sacerdoti e suore che hanno vissuto nella parrocchia, per ricordare i 55 anni di ordinazione sacerdotale di Don Peppino. Seguirà un rinfresco nel sagrato della chiesa e, alle 19:30, si aprirà il banco gastronomico con hamburger, salamelle e patatine, accompagnato da una serata musicale animata da DJ DOS.

Giovedì 12 settembre

Alle ore 21:00, la chiesa ospiterà il coro “Compagnia della Gru”, offrendo un’occasione di raccoglimento musicale per tutti i partecipanti.

Venerdì 13 settembre

Il venerdì sarà dedicato ai più piccoli con l’evento “Let’s Play”, in collaborazione con la Varese Basket School. Dalle 19:30 sarà possibile gustare una deliziosa “paella e sangria” (su prenotazione), mentre alle 20:15 si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte “Tra Sogno e Realtà” del pittore Herman Metelerkamp. La serata si concluderà alle 20:30 con una benedizione e l’investitura dei fantini, accompagnata dalla musica di Geppo e Cinzia.

Sabato 14 settembre

Un momento di gioco per tutti, grandi e piccoli, sarà la Caccia al Tesoro che si svolgerà alle ore 15:00 tra le vie di Bobbiate vecchia. Dalle 19:00 si aprirà il banco gastronomico, con una serata danzante alle 19:30 sempre allietata dalla musica di Geppo e Cinzia.

Domenica 15 settembre

Il giorno di San Grato inizierà con la Santa Messa in onore del santo patrono alle ore 11:00, presieduta da Don Giampietro Corbetta, responsabile della Comunità “Maria Madre Immacolata”. Seguirà la benedizione delle automobili e, dalle ore 12:00, l’apertura del banco gastronomico con servizio a tavolo.

Nel pomeriggio, lo spettacolo del Cappellaio Matto intratterrà i più piccoli dalle 14:30, mentre alle 15:30 sarà possibile partecipare alla Corsa Go Kart a pedali e alla Caccia al Tesoro, con tanto di premiazione. Un altro momento clou sarà la Rievocazione Storica della Corsa degli Asini alle ore 17:30, che si concluderà con l’intrattenimento musicale del DJ Tommaso Colombo.

Lunedì 16 settembre

La festa si concluderà con una messa in suffragio dei defunti dell’anno alle 18:00.

Tradizione e Beneficenza

La Festa di San Grato non è solo un momento di celebrazione religiosa, ma anche un’occasione per promuovere la solidarietà. A partire da mercoledì 11 settembre, sarà aperto il tradizionale mercatino e la pesca di beneficenza, con l’obiettivo di sostenere progetti di carità nella comunità.