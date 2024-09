La Sagra dül Pürscel: i sapori della tradizione a Morosolo

Sabato 14 settembre a partire dalle 19 all’Oratorio di Morosolo: un menù ricco e variegato per l’evento organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso Onestà e Lavoro a favore dell’Asilo Angela Dell’Acqua di Casciago

Sabato 14 settembre a partire dalle 19 l’Oratorio di Morosolo, situato in Piazza Giovanni XXIII a Casciago ospiterà la prima edizione della Sagra dül Pürscel, un evento dedicato ai sapori della tradizione, con un menù ricco e variegato che saprà soddisfare tutti i palati. Organizza la Società di Mutuo Soccorso Onestà e Lavoro di Casciago a favore dell’Asilo Angela Dell’Acqua di Casciago.

Tra le proposte culinarie, sarà possibile gustare piatti tipici come la polenta e cinghiale o la polenta con stinco alla birra a lenta cottura, entrambi al costo di €10,00. Per i vegetariani e vegani, il menù prevede un gustoso riso venere con verdure a €6,00, mentre gli amanti dei formaggi potranno optare per la classica polenta e zola a €7,00.

Non mancheranno alternative più leggere e veloci, come il panino con salamella (da €3,50 o €4,50 nella versione speciale), patatine fritte, pizza margherita a trancio, e una vasta scelta di bevande tra cui birra artigianale alla spina, bibite analcoliche e vino bianco o rosso, sia al bicchiere che in bottiglia.

Essendo la prima edizione dell’evento, gli organizzatori invitano i partecipanti a prenotare entro mercoledì 11 settembre per consentire una migliore gestione delle quantità di cibo. Tuttavia, anche chi non riuscirà a prenotare in tempo potrà comunque partecipare chiamando direttamente uno degli organizzatori.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo, con posti a sedere al coperto, per assicurare a tutti una serata piacevole all’insegna della buona cucina e della convivialità.

Prenota QUI – LaSagraDulPurcel

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Marco al 3498304483 o Carlo al 3485662028.