John Casey e Lorenzo Bertocchini: grande serata di musica a Besozzo

Grande musica domani sera, venerdì 13 settembre, (ore 19.30) al Dany Bar, via Monfrini 27, Besozzo.

Attesi sul palco il cantante inglese John Casey (voce, chitarra acustica, mandolino) e il cantautore varesino Lorenzo Bertocchini (voce, chitarra acustica, ukulele, armonica).

John Casey è un cantante e chitarrista presente sulla scena musicale inglese e internazionale da moltissimo tempo. Come bassista, è entrato a far parte della sua prima band, The Spirit Of St Louis, nell’ottobre del 1969. Dopo due anni di tour intensivi, è passato alla formazione dei Pendulum, molto famosa in quegli anni in tutto il nord dell’Inghilterra. Negli anni ’80, Casey ha iniziato ad esibirsi da solo, in acustico, per poi mettere insieme (nel 1987) la Blind Lemon Soul Band, una autentica “squadra” di 11 elementi che per i successivi 25 anni porterà il suo soul e rhythm’n’blues in giro per i palchi.

Nel 2012, videro la luce anche due progetti collaterali: Shedlode, una formazione che propone originali in stile country tradizionale e i più rockeggianti JC And The Moonshine Band. Ma “JC” non ha mai smesso di esibirsi anche da solo, sempre più influenzato dalle nuove correnti “roots” e “americana”, e da artisti quali Steve Earle, Otis Redding, Delbert McClinton e Buddy Miller.

Domani sera al Dany Bar si esibisce ancora una volta insieme a Lorenzo Bertocchini, personaggio storico della scena musicale indipendente italiana, che con i suoi sei album all’attivo e il prossimo in uscita a breve, scrive, registra, suona e canta canzoni da sempre.

Bertocchini, che torna al Dany Bar per la quarta volta quest’estate, si è esibito ovunque in Europa e negli USA, a volte da solo in acustico, a volte in duo con Charlie Yelverton (leggenda del basket anni ’70 e grande sassofonista), altre volte con il suo gruppo elettrico, The Apple Pirates.

Autentica “macchina da concerti”, il live è senza dubbio la sua dimensione preferita e Lorenzo dà sempre il massimo per far divertire chiunque ci sia ad ascoltarlo, che sia in un localino intimo o ad un festival davanti a 20.000 spettatori.

John e Lorenzo sanno riscaldare il cuore e l’anima di chi ascolta, ma visto che il concerto si terrà in esterno, è consigliabile munirsi di maglione.

Prenotazioni al numero: 3384678755.